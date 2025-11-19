PAN denuncia represión de Morena contra manifestantes jóvenes de Generación Z

Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), denunció “por completo” la supuesta represión ejercida por el gobierno de Morena contra los manifestantes de la marcha convocada por la Generación Z, del pasado sábado 15 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, Romero dejó en claro que Acción Nacional no convocó la movilización, pero reconoció las demandas de los jóvenes que participaron. “Más allá de que el PAN reconoce por completo el esfuerzo que hicieron miles de mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes, para esta marcha, por supuesto que el PAN lo aplaude y lo reconoce; se están ejerciendo su garantía de expresión y libertad”, aseguró.

El dirigente criticó al Gobierno federal por atribuirle al PAN la convocatoria, y calificó de “represor” al Ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS: Reventa bajo vigilancia oficial Profeco y FIFA anuncian plataforma oficial para reventa de boletos del Mundial 2026

“Es un gobierno que usó, le guste o no, la violencia en contra de personas manifestantes. Lo queremos dejar así de clarito”, señaló.

Jorge Romero destacó que la marcha fue protagonizada por jóvenes conscientes de la situación del país y afirmó que Acción Nacional continuará reconociendo sus esfuerzos. Asimismo, abrió los micrófonos de la conferencia para que los jóvenes compartieran sus experiencias, iniciando con la dirigente juvenil del PAN, Daniela Aguilar.

Con estas declaraciones, el PAN se suma a la discusión sobre la protección de los derechos de manifestación y la libertad de expresión en México, mientras critica la actuación del gobierno federal frente a las movilizaciones juveniles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR