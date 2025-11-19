PRI en Cámara de Diputados lamenta que a quienes se manifestaron les trataron de imputar hechos falsos

El diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, dijo que hay preocupación por tener “un gobierno que está encarcelando a las y los mexicanos. Tenemos hoy presos políticos, no solamente aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de Jalisco, donde más de tres decenas de mexicanas y mexicanos fueron a dar al penal de Puente Grande por manifestar sus ideas, hoy son presos políticos.”

En conferencia de prensa el legislador priista dijo que en el PRI “repudiamos un Estado que arma los montajes”, y dijo, son montajes para desvirtuar el discurso político, y en ello mencionó que es con el fin de estigmatizar a los que se manifiestan “y los montajes para victimizarse y convertir a quienes tienen una justa causa en los responsables de algo que ellos no iniciaron”.

▶ #Vídeo | "La mayor tragedia de este país es el crimen organizado", dijo Rubén Moreira, tras afirmar que los jóvenes que salieron a las calles el 15 de noviembre pedían sacar al crimen de este país y, a cambio, fueron enviados, aquellos arrestados, al penal de Puente Grande.… pic.twitter.com/lPXGARV8Nv — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 19, 2025

Dijo que en la sesión de este miércoles, en la Junta de Coordinación Política hizo una petición que hará por escrito con la firma de los 37 diputados que conforman la bancada priista, donde hacen la exigencia de que asista a la Cámara el Gabinete de Seguridad.

“Que venga acá el señor secretario de la Defensa, el señor secretario de Marina, el señor secretario de Seguridad, el señor director del Centro de Inteligencia, el señor director de la Guardia Nacional, para que nos expliquen qué están haciendo en materia de seguridad. Porque el país está incendiado, incendiado, y no vemos resultados”.

Respecto a las reacciones del oficialismo en relación a la manifestación del 15 de noviembre por parte de la Generación Z, dijo que “Luego dicen que no usan gas lacrimógeno cuando todo mundo vio que usaron gas lacrimógeno. Y cierran el ciclo señalando a jóvenes, entre ellos a nuestro dirigente nacional, que miren, son dirigentes y como usted lo ha visto, se hacen siempre responsables de sus actos”.

Y dijo que es lamentable que a quienes se manifestaron les trataron de imputar hechos falsos y tratando de ponerlos en riesgo “como a nuestro dirigente nacional y a otros dirigentes nacionales de otros grupos. Y se trata de desvirtuar desde la foto de la bandera, que es producto del trabajo periodístico de algunos de ustedes, hasta escenas que todos vimos, tenemos un gobierno fascista, émulo de Pinochet, de Mussolini, igualitos, igualitos”.

