Profeco y FIFA anuncian plataforma oficial para reventa de boletos del Mundial 2026

En un esfuerzo conjunto por controlar la reventa de boletos y proteger a los aficionados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la FIFA preparan una plataforma oficial de “recolocación” de entradas para el Mundial 2026. Así lo anunció el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, durante la presentación del Plan Integral de Protección al Consumidor.

“Esta plataforma servirá para que la afición que no vaya a ocupar sus entradas pueda ponerlas disponibles … para que alguien más pueda adquirirlas a precios justos”, señaló Escalante al detallar el proyecto.

En el marco de la estrategia Mundial Social que presentaron la Presidenta de México, @Claudiashein; la secretaria de Gobernación, @rosaicela_; y la responsable del seguimiento de los trabajos del Mundial, @GabyCuevas, anunciamos lo que se estará implementando desde la @Profeco:… pic.twitter.com/eZdvZ4YlSq — Iván Escalante (@ivan_escalante) November 18, 2025

Durante su intervención, Escalante explicó que las entradas serán comercializadas en una plataforma en español y en pesos mexicanos, como lo exige la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El procurador también dio a conocer los cuatro ejes del plan de Profeco, que se implementará durante el primer trimestre de 2026: prevención, disuasión, protección y comunicación.

En ese marco, se realizarán operativos de verificación, se monitoreará publicidad engañosa y se instalarán módulos de atención en puntos clave como aeropuertos, estaciones de tren, autobuses, centros turísticos y los estadios sede.

Adicionalmente, Profeco lanzará la herramienta “Quién es quién en el Mundial”, que permitirá consultar precios de boletos y otros bienes de alta demanda durante la Copa, para fomentar la transparencia y evitar sobrecostos.

Al cerrar su mensaje, Escalante reafirmó el compromiso institucional: “Estaremos para defender y garantizar los derechos de las personas consumidoras en el Mundial 2026.”

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, advirtió sobre los riesgos de acudir a sitios no oficiales para comprar boletos. En una reunión con Profeco y la FIFA, hizo un llamado a los aficionados a utilizar únicamente la plataforma de FIFA.com y a registrarse con un “FIFA ID” para tener acceso a la compra legítima.

Cuevas también justificó que la reventa estará regulada: “Habrá muchos mecanismos de seguridad en los boletos (...) no será permitida la reventa”, dijo, enfatizando que los boletos serán electrónicos con código QR para reducir el riesgo de fraudes.

Este anuncio representa un paso importante para ordenar la venta secundaria de boletos del Mundial 2026 en México, buscando equilibrio entre el aficionado que debe vender y el que desea comprar, todo bajo supervisión oficial y evitando la especulación y los abusos.

