UE dona 450 mil euros para apoyar a UNICEF en trabajos que realiza en México

En respuesta a las recientes inundaciones en seis estados de México, la Unión Europea (UE), a través de su departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO), contribuyó con una donación de 450 mil euros para apoyar los esfuerzos de UNICEF destinados a brindar ayuda humanitaria a niñas, niños, adolescentes y sus familias afectadas, en coordinación con las autoridades mexicanas.

Las intensas lluvias y los deslizamientos han dejado miles de hogares y escuelas dañadas, afectando especialmente a la niñez y dificultando el acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento y protección.

“Con el apoyo solidario de la Unión Europea, UNICEF trabajará con las autoridades mexicanas y otras agencias de Naciones Unidas para que las familias afectadas tengan acceso a agua limpia y segura, porque proteger el agua es proteger la infancia”, subrayó Fernando Carrera, Representante de UNICEF en México.

“Después de una emergencia como las inundaciones que vivimos recientemente, el agua puede ser tanto una fuente de esperanza como de peligro. Si no es segura, puede poner en riesgo la vida de los niños y las niñas. Ellos son los más vulnerables a las enfermedades y riesgos asociados al consumo de agua no saludable, y por eso deben ser los primeros en recibir atención.”

En este contexto, el financiamiento otorgado por la Unión Europea a través de ECHO resulta fundamental para fortalecer la estrategia de Agua, Saneamiento, e Higiene (WASH) que UNICEF desarrolla en apoyo a las autoridades mexicanas y socios locales.

Esta donación también permitirá articular acciones integrales, asegurando que las comunidades afectadas reciban acceso a agua segura, saneamiento adecuado y servicios de higiene; elementos esenciales para proteger la salud y el bienestar de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Con esta contribución, la Unión Europea reafirma su compromiso de apoyar a la niñez y adolescencia más vulnerable ante emergencias, impulsando la recuperación de las comunidades afectadas por las inundaciones en México.

