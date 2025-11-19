Viable evaluar sanciones a los menores agresores: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el país debe discutir si los menores de edad que cometen homicidio deben recibir sanciones equiparables a las de un adulto, al considerar que es un tema complejo que merece un análisis en el Congreso de la Unión y en la sociedad.

“Hay quien piensa que una persona que le quita la vida a otra, aunque tenga menos de 18 años, debe ser sancionada como un adulto; hay quienes piensan que no. Es un debate abierto y me parece que sí es algo que tiene que discutirse”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina, al ser consultada porque, al menos dos de las personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, eran menores de edad.

Sheinbaum subrayó que, más allá de posiciones personales, el Gobierno federal mantiene su enfoque en alejar a los jóvenes del crimen organizado mediante oportunidades educativas y deportivas.

Recordó que su administración busca que “ningún joven se acerque a un grupo delincuencial” y destacó la próxima puesta en marcha de los Centros Comunitarios de Alto Rendimiento “México Imparable”, que iniciarán operaciones en Michoacán.

El programa, dijo, incluye becas para que adolescentes practiquen deporte, así como nuevas preparatorias modulares con actividades artísticas y recreativas.

La Presidenta explicó que los esfuerzos buscan que las y los jóvenes permanezcan en la escuela y encuentren alternativas de desarrollo acompañadas de apoyos como la beca Benito Juárez para universitarios.

Sobre los narcobloqueos registrados el lunes en Michoacán, la mandataria confirmó que los hechos están relacionados con operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Detalló que “hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército y, derivado de eso, se dio toda esta circunstancia”.

Añadió que será el Gabinete de Seguridad el que amplíe la información.