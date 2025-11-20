Desfile en CDMX por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue lo más importante | VIDEOS

Este jueves a las 10:00 horas se tiene programado el Desfile conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.
El Desfile será presenciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum (CSP), quien previamente emitió un discurso en alusión a esta conmemoración.
En la víspera, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció que la ruta clásica del Desfile Cívico-Militar serÍA recortada este año.
Sigue los momentos más importantes aquí en La Razón de este acto oficial.
11:25 Inicia paso de contingentes participantes en el Desfile
10:40 Hrs. CSP da mensaje principal
La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Revolución Mexicana representó una de las grandes transformaciones del siglo XX que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.
La Presidenta Sheinbaum señaló que la Revolución Mexicana quedó plasmada en la Constitución de 1917, la más avanzada del mundo en justicia social, donde se reconocieron las principales demandas del pueblo, el salario mínimo, la jornada de ocho horas, la organización sindical, el derecho a la educación y la recuperación de las riquezas naturales.
Además, indicó que la transformación iniciada en 2018 se mantiene fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo y aseguró que “México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.
10:25 Hrs. Secretario de la Defensa emite discurso
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que durante la década de 1960 surgió el Plan DN-IIII-E, principal instrumento estratégico que proyecta el sentido social de la institución, que se ha consolidado como un referente a nivel internacional.
Destacó la participación de las Fuerzas Armadas en las regiones afectadas por las lluvias registradas este año, que con el mayor puente aéreo registrado en México, transportaron y evacuaron a personas, víveres e insumos médicos.
10:15 Hrs. Sheinbaum encabeza izamiento de Bandera
La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de la Bandera de México, como parte del Desfile Cívico-Militar Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.
Estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
10:10 Hrs. Presidenta realiza acto cívico
10:00 Se realiza demostración de parte de Fuerzas federales
¿Cuál es la ruta del desfile de la Revolución Mexicana en CDMX?
Cada año, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad (SSC), informa sobre la ruta que seguirá el desfile por la Revolución Mexicana.
Sin embargo, debido a la segunda marcha de la llamada “Generación Z”, también programada para el 20 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) modificó la ruta del desfile:
- Zócalo de la Ciudad de México
- Avenida 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
- Avenida de la República
- Monumento a la Revolución
Alternativas viales por el desfile del 20 de noviembre en CDMX
Las rutas recomendadas para evitar los cortes a la circulación y afectaciones viales son:
- Avenida Presidente Masaryk
- Avenida Constituyentes
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Fray Servando Teresa de Mier
- Lorenzo Boturini
- Eje 1 Oriente
