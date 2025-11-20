Desfile en CDMX por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue lo más importante | VIDEOS

Este jueves a las 10:00 horas se tiene programado el Desfile conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El Desfile será presenciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum (CSP), quien previamente emitió un discurso en alusión a esta conmemoración.

En la víspera, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció que la ruta clásica del Desfile Cívico-Militar serÍA recortada este año.

11:25 Inicia paso de contingentes participantes en el Desfile

Zócalo de la Ciudad ı Foto: Gobierno de México.

10:40 Hrs. CSP da mensaje principal

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Revolución Mexicana representó una de las grandes transformaciones del siglo XX que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Captura de pantalla.

La Presidenta Sheinbaum señaló que la Revolución Mexicana quedó plasmada en la Constitución de 1917, la más avanzada del mundo en justicia social, donde se reconocieron las principales demandas del pueblo, el salario mínimo, la jornada de ocho horas, la organización sindical, el derecho a la educación y la recuperación de las riquezas naturales.

Además, indicó que la transformación iniciada en 2018 se mantiene fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo y aseguró que “México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

10:25 Hrs. Secretario de la Defensa emite discurso

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que durante la década de 1960 surgió el Plan DN-IIII-E, principal instrumento estratégico que proyecta el sentido social de la institución, que se ha consolidado como un referente a nivel internacional.

Destacó la participación de las Fuerzas Armadas en las regiones afectadas por las lluvias registradas este año, que con el mayor puente aéreo registrado en México, transportaron y evacuaron a personas, víveres e insumos médicos.

El titular de la Defensa al emitir un discurso. ı Foto: Captura de pantalla.

10:15 Hrs. Sheinbaum encabeza izamiento de Bandera

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de la Bandera de México, como parte del Desfile Cívico-Militar Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

▶️#VIDEO | La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) realiza el izamiento de bandera para dar comienzo a la ceremonia por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.



📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx #Desfile #RevoluciónMexicana #115Aniversario pic.twitter.com/oDNuofYrq4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

10:10 Hrs. Presidenta realiza acto cívico

Zócalo de la CDMX. ı Foto: Captura de pantalla.

▶️#VIDEO | Llega la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la plancha de Zócalo Capitalino para dar comienzo a el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.



📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx #Desfile #RevoluciónMexicana #115Aniversario pic.twitter.com/rtaAol2m60 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

10:00 Se realiza demostración de parte de Fuerzas federales

▶️#VIDEO | Previo al desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, se realizó una demostración del binomio canino "Arkadas". Este equipo canino fue un obsequio del gobierno de Turquía a México, en agradecimiento por el apoyo humanitario brindado tras los sismos que… pic.twitter.com/BUqczXnuAf — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

¿Cuál es la ruta del desfile de la Revolución Mexicana en CDMX?

Cada año, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad (SSC), informa sobre la ruta que seguirá el desfile por la Revolución Mexicana.

Sin embargo, debido a la segunda marcha de la llamada “Generación Z”, también programada para el 20 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) modificó la ruta del desfile:

Zócalo de la Ciudad de México

Avenida 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

Alternativas viales por el desfile del 20 de noviembre en CDMX

Las rutas recomendadas para evitar los cortes a la circulación y afectaciones viales son:

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Constituyentes

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

Lorenzo Boturini

Eje 1 Oriente

