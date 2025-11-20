Externa Movimiento del Sombrero insatisfacción

El diputado local de Michoacán y líder del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, felicitó al Gobierno federal por la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, pero aseguró que eso “no es ninguna respuesta”, por lo que pidió que se investigue a los políticos a los cuales se denunció por quererle hacer daño al edil.

Alejandro Bautista subrayó que las autoridades deben revisar las múltiples transmisiones en Facebook donde, el propio exalcalde, responsabilizó públicamente al diputado Leonel Godoy y a otros políticos, de cualquier daño en su contra.

“Yo no veo ninguna línea de investigación en contra de las personas que él denunciaba. Hay más de 100 denuncias en contra del exalcalde que estaban paralizadas y que no se les había dado ningún seguimiento”, afirmó.

“No sé por qué los partidos protegen a sus integrantes. Carlos Manzo en sus transmisiones decía quién le quería hacer daño. Carlos Manzo llevaba arriba del 40 por ciento en las encuestas para gobernador. Yo te pregunto a ti ciudadano. ¿A quién le estorbaba Carlos Manzo?”, dijo.

En un mensaje en sus redes, Bautista cuestionó que “verdaderamente” el crimen organizado mandaría matar a Manzo, porque sabían que “se les calentaría la plaza y afectaría sus negocios”.

Agregó que el exalcalde y el municipio no tenían “ni armamento para combatir al crimen organizado”, por lo que los aseguramientos eran mínimos.

La tarde de este miércoles en conferencia de prensa Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se logró la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde.