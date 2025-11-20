Gobierno entrega segundo apoyo a los damnificados

Miembros de Unicef apoyan labores de rehabilitación en los estados de La Huasteca afectados por las lluvias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta mañana que el segundo apoyo para los afectados por las pasadas lluvias ya se han entregado y corresponden a más de siete mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina precisó los montos destinados a cada estado, por lo que corresponden a Hidalgo 1,802,535,000 pesos; Puebla 756,075,000 pesos; Querétaro 166,905,000 pesos; San Luis Potosí 695,575,000 pesos; Veracruz 4,005,035,000 pesos, que dan un total de siete mil 426 millones 125 mil pesos.

El Dato: La estrategia WASH es un plan para el acceso universal y sostenible al agua potable en emergencias, y parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU.

No obstante, señaló que en Veracruz aún quedan pendientes labores para atender a los damnificados: “Todavía falta la reubicación de familias que están a un lado de los ríos; es necesario reubicarlas y también invertir en agua potable”.

En solidaridad con los cinco estados de México afectados por las recientes inundaciones, la Unión Europea (UE), a través de su departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO), contribuyó con una donación de 450 mil euros para apoyar los esfuerzos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destinados a brindar ayuda humanitaria a niñas, niños, adolescentes y sus familias afectadas; en coordinación con las autoridades mexicanas.

Las intensas lluvias y los deslizamientos han dejado miles de hogares y escuelas dañadas, que afectan especialmente a la niñez al dificultarles el acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento y protección.

“Con el apoyo solidario de la UE, Unicef trabajará con las autoridades mexicanas y otras agencias de las Naciones Unidas (ONU) para que las familias afectadas tengan acceso a agua limpia y segura, porque proteger el agua es proteger la infancia”, subrayó Fernando Carrera, representante de Unicef en México.

“Después de una emergencia como las inundaciones que vivimos recientemente, el agua puede ser tanto una fuente de esperanza como de peligro. Si no es segura, puede poner en riesgo la vida de los niños y las niñas. Ellos son los más vulnerables a las enfermedades y riesgos asociados al consumo de agua no saludable, y por eso deben ser los primeros en recibir atención”, afirmó Carrera.

En este contexto, el financiamiento otorgado por la UE a través de ECHO resulta fundamental para fortalecer la estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus siglas en inglés) que Unicef desarrolla en apoyo a las autoridades mexicanas y socios locales.

Esta donación también permitirá articular acciones integrales, al asegurar que las comunidades afectadas reciban acceso a agua segura, saneamiento adecuado y servicios de higiene; elementos esenciales para proteger la salud y el bienestar de niñas, niños y familias en situación de alta vulnerabilidad de las zonas damnificadas.

Con esta contribución, la UE reafirma su compromiso de apoyar a la niñez y adolescencia más vulnerable ante emergencias naturales, al impulsar la recuperación de las comunidades afectadas por las inundaciones en México.

Ante las graves afectaciones provocadas por las torrenciales lluvias en el estado de Hidalgo, diversos colectivos de apoyo humanitario y de atención, brindaron ayuda a las comunidades afectadas, como ocurre ahora con la UE y Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde el mes de octubre desplegó equipos de asistencia médica: uno en el municipio de Huehuetla, otro en el hangar de Salud del Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, uno de los cuatro centros habilitados para la recepción de donaciones y enseres destinados a la población afectada.

Recursos asignados