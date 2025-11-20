Kenia López Rabadán exige respeto y unidad entre mexicanas y mexicanos

Posterior a su asistencia al Desfile Cívico Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que los discursos que dividen a los mexicanos le hacen daño al país y convocó a la unidad, al reconocimiento del otro y al respeto de todas las visiones y posturas.

“Este es una Cámara de Diputados, es un poder del Estado mexicano, y, evidentemente, yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos”, señaló en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, convocó a la unidad y “al trabajo conjunto de todas las mexicanas y mexicanos a que podamos construir un mejor país; no puede haber blancos y negros, buenos y malos”.

Es claro, dijo, que en las elecciones pasadas el 54 por ciento de la población votó por una visión política y otro 46 por ciento lo hizo por una distinta, y afirmó que en este momento se necesita un México unido para salir adelante.

“Hoy se necesita un México unido, no un México dividido; hoy necesitamos del trabajo, del amor, de la unión de todos los mexicanos para salir adelante; es necesario que se deje de dividir, señalar y estigmatizar”, reiteró.

Subrayó que todos los mexicanos quieren vivir en un México seguro y en paz, más allá de las ideologías, de los gobiernos en turno y de los políticos que estén tomando decisiones, e hizo votos para construirlo “sí en nuestras diferencias, pero sobre todo en nuestras coincidencias”.

En ese sentido, hizo un llamado a las instituciones que componen el Estado mexicano a construir un México unido, seguro, donde haya medicinas, “donde todas y todos podamos trabajar, estudiar y ser felices; la división, el odio, no le hacen bien a México, no le hacen bien a las ciudadanas y los ciudadanos”.

Finalmente, dijo confiar en que “en este momento de nuestra historia siempre hay espacio para que los poderes podamos expresarnos, para que la Cámara de Diputados tenga su propia voz, para que las y los legisladores podamos construir a favor de México”.

