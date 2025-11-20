Temblor HOY 20 de noviembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 20 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 3.1 a 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas aproximadamente a las 08:31 horas.

SISMO Magnitud 3.1 Loc. 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 20/11/25 08:31:20 Lat 17.35 Lon -93.22 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 20, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.1 grados a 84 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas a las 06:12 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 84 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 20/11/25 06:12:10 Lat 15.04 Lon -93.62 Pf 16 km pic.twitter.com/Bf4qlJGxdb — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 20, 2025

Sismo intensidad 4.1 grados a 14 km al noroeste de Allende, Veracruz a las 04:19 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 14 km al NOROESTE de ALLENDE, VER 20/11/25 04:19:42 Lat 18.26 Lon -94.47 Pf 12 km pic.twitter.com/0LVTcokiMR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 20, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Tu mochila de emergencia puede ayudarte a estar seguro durante las primeras horas de una emergencia 🎒✨

Incluye agua, alimentos, linterna, radio y tus documentos importantes.

¡Involucra a las y los peques para prepararla en familia! 🧡 pic.twitter.com/u98p02qHgJ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 19, 2025

