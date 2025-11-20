‘Vengo a exigir justicia por Carlos’: Grecia Quiroz narra su reunión con Claudia Sheinbaum tras asesinato del alcalde de Uruapan

En una conversación con la periodista Adela Micha, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del político Carlos Manzo, compartió detalles inéditos sobre la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato de su marido.

Quiroz confesó que estuvo a punto de no asistir. En sus palabras, la madrugada previa a la cita tomó la decisión de cancelarla: “Yo ya había mandado a decir que no iba a ir. Sí lo dudé porque estaba enojada”, señaló.

Sin embargo, media hora más tarde reconsideró, convencida de que debía aprovechar la oportunidad para exigir claridad sobre el asesinato de su esposo.

Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo ı Foto: Especial

“Vengo a exigir justicia por Carlos”

La alcaldesa explicó que llegó a Palacio Nacional con la intención de reclamar la falta de respuesta oportuna del gobierno federal: “Vengo a exigir justicia por Carlos, y no me voy a cansar”, expresó durante la entrevista, en donde explicó que consideró que la reunión ‘llegó tarde’.

Quiroz relató que, en medio del diálogo, la presidenta Sheinbaum reconoció que sintió remordimiento por no haber recibido antes a Carlos Manzo cuando él buscó un encuentro en repetidas ocasiones. “Me dijo que por un momento sí se le vino a la cabeza un remordimiento de por qué no lo había recibido”, contó la edil.

La ahora alcaldesa de Uruapan explicó también que la convocatoria a la reunión se hizo a través de Juan Manzo, hermano del exalcalde asesinado y subsecretario del gobierno estatal.

Aun así, Quiroz admitió que en varias ocasiones dudó de asistir: “Hubo tres o cuatro veces que dije sí, luego no, luego sí”. Explicó que entre todos sus sentimientos llegó a preguntarse: “¿Para qué? ¿Qué le voy a decir?”.

Aun con esas preguntas, Grecia Quiroz acudió y reiteró su compromiso: seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo hasta obtener respuestas claras, pues informó que había pedido a la Presidenta que “no se encubriera a nadie”.

