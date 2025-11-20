...Y se reúne con góbers del guinda en Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadores y gobernadoras de Morena con la finalidad de revisar los avances del sistema de salud IMSS-Bienestar en las entidades donde opera este modelo.

En redes sociales, la mandataria federal aseguró que el encuentro formó parte del seguimiento permanente al proyecto que busca garantizar atención médica universal y gratuita en los estados alineados a la 4T. “nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a la salud de manera gratuita”, señaló.

Durante la reunión analizaron el funcionamiento del sistema y las necesidades de cierre de año, así como la planeación del presupuesto de 2026 para continuar con la consolidación de este modelo de salud.

TE RECOMENDAMOS: Insta a Fiscalía capitalina a investigar CSP pide identificar a agresores de marcha

Al concluir el encuentro, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que la Presidenta cuenta con el respaldo de “todo un movimiento” y agradeció el apoyo tras las afectaciones por las recientes lluvias. Subrayó que el diálogo con la mandataria se centró en evaluar los avances del IMSS-Bienestar y preparar las acciones del próximo año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en reunión con gobernadores en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

23 Estados forman parte del sistema IMSS-Bienestar

Al encuentro acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como las gobernadoras Delfina Gómez (Estado de México), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Layda Sansores (Campeche), Evelyn Salgado (Guerrero) y Clara Brugada (Ciudad de México). También participaron los gobernadores Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Eduardo Ramírez (Chiapas), Julio Menchaca (Hidalgo), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Alejandro Armenta (Puebla), Rubén Rocha (Sinaloa), Ricardo Gallardo (San Luis Potosí), Alfonso Durazo (Sonora), Javier May (Tabasco) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).

De las 32 entidades, 23 forman parte del IMSS-Bienestar, mientras que algunos estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro no se han incorporado a este modelo.