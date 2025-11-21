Maestros de la CNTE se manifiestan ante Sheinbaum en Chiapas

Este viernes 21 de noviembre de 2025, maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) interceptaron el vehículo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para entregarle tres oficios con demandas locales.

El líder magisterial, Isael González Vázquez, sostuvo un breve diálogo con Sheinbaum, expresando la confianza en establecer una mesa de diálogo con ella, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y miembros del magisterio disidente.

Los maestros, que se reunieron en las inmediaciones del Hospital General de Zona “14 de Septiembre”, exigían principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, así como el pago de pensiones y jubilaciones calculadas con base en salarios mínimos.

Portaban pancartas con mensajes como “Si no hay solución, no rueda su balón” y “Claudia, mentiste con la ley del ISSSTE”. Estas demandas coinciden con las protestas previas de la CNTE, que ha bloqueado carreteras en Chiapas para presionar por mesas de negociación.

La presidenta Sheinbaum inauguró el hospital, una obra con inversión de 2,400 millones de pesos, que cuenta con 261 camas y 43 especialidades médicas. Durante el acto de inauguración, afirmó que su movimiento “está fuerte” y defendió sus principios de transformación social.

Además, la movilización se inscribe en una comunicación más amplia entre la CNTE y el Gobierno federal: los docentes han solicitado mesas tripartitas con el Ejecutivo y los gobiernos estatales para atender sus demandas, incluyendo el reclamo por adeudos pendientes de casi 500 millones de pesos en Chiapas, según líderes locales.

Estos hechos ocurren en un contexto donde la CNTE ha intensificado su presión nacional, tras rechazar propuestas del Gobierno y demandar no solo la abrogación de la ley del ISSSTE, sino también reformas a su sistema de pensiones, el régimen laboral docente y una renegociación de sus derechos laborales.

MSL