Martí Batres destaca mejoras en clínicas del ISSSTE en Orizaba y Córdoba, Veracruz.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica Hospital (CH) “Orizaba” y la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) de Córdoba, en Veracruz, para supervisar las mejoras realizadas en ambas unidades, además de escuchar y atender personalmente las solicitudes del personal de la salud y la derechohabiencia de la región.

En la CH “Orizaba”, Martí Batres reafirmó el compromiso de concluir y habilitar los dos quirófanos de la unidad. Asimismo, subrayó la importancia de visitar las unidades de salud y tener cercanía con los usuarios, a efecto de conocer de primera mano el estado en el que brindan servicio, a la vez que llamó a reforzar la estrategia de Trato Digno.

“Tienen un quirófano y tienen otro casi quirófano, uno de tococirugía, vamos a convertirlo en otro quirófano más; entonces, vamos a tener dos quirófanos en esta clínica hospital. Esa es una obra que vamos a realizar, de tal forma que se puedan hacer más cirugías”, enfatizó.

El director general del ISSSTE señaló que esta CH recibió 925 mil pesos de recurso del Programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual adquirió equipo médico y dos estantes guarda estéril; dos monitores de paciente y dos doppler fetal para ultrasonidos; cinco oxímetros; dos aspiradores de flemas y secreciones; un fonodetector de latidos fetales; una cama eléctrica de tres funciones, entre otros, y se dio mantenimiento a la red de drenaje.

Durante el recorrido Martí Batres visitó la farmacia, que cuenta con un abasto de medicamentos del 95 por ciento, mientras que a nivel nacional es del 97 por ciento, y resaltó el incremento de una a tres ambulancias, la implementación de talleres de Trato Digno y la ampliación de jornada laboral a 8 horas y renivelación salarial para el personal.

El director del HG de Orizaba, Rogelio Roberto Guerrero Bustamante, agradeció la visita del director general del ISSSTE y remarcó que desde su llegada se ha mejorado la atención y la calidez hacia la derechohabiencia.

“Él nos ha instruido, bajo su mandato, a dar la atención de calidad y de calidez que se merecen. Esa es una instrucción que desde el primer día de su mandato nos ha instruido y que se ha llevado cabalmente en esta clínica hospital”, expresó.

Posteriormente, el director general del ISSSTE visitó la CMFEQ de Córdoba, beneficiada con el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la red hospitalaria del Instituto.

“Otro de los temas que estamos realizando es habilitar más quirófanos para que puedan hacerse más cirugías. (...) Uno de ellos, aquí en Córdoba, un buen quirófano y no estaba funcionando porque faltaba un trámite burocrático para que la Clínica de Medicina Familiar de Córdoba se convirtiera en Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano, e hicimos todo el papeleo burocrático y eso nos permitió echar a andar el quirófano que ya está haciendo cirugías aquí en Córdoba”, aseguró.

Otra de las acciones que aportó a la mejora de la CMFEQ de Córdoba, agregó, fue la puesta en marcha del Programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se adquirieron piezas de negatoscopio, oxímetro, estuche diagnóstico, lámpara de exploración; además de un fonodetector de latidos fetales, termómetros, entre otros equipos médicos.

“Recibieron un millón cien mil pesos y han hecho techumbre de pasillo, reparación de piezas, soporte para clima tipo paquete, instalación de escalera para acceso a la azotea, (...) así como rehabilitación de red hídrica, cable para conector de memoria, silla para toma de muestra, electroestimulador, sustitución total de tubería para agua potable, sustitución de la escalera para acceder al techo de la unidad y control de climas, entre otras cosas, con lo que les dimos. Muy bien aprovechado el recurso de manera autogestiva”, dijo.

El encargado de la dirección de la CMFEQ de Córdoba, Eulalio Enrique Torreblanca Zapata, agradeció al director general del ISSSTE que convirtiera esta unidad médica en una clínica de segundo nivel de atención para beneficiar a 33 mil 63 derechohabientes.

“Agradezco mucho lo que es esto y principalmente la rehabilitación de nuestro quirófano para seguir brindando nuestras cirugías de corta estancia para toda nuestra derechohabiencia”, expresó.

En presencia del director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, Martí Batres también entregó 158 y 68 credenciales con vigencia permanente en el CH de Orizaba y en la CMFEQ de Córdoba, respectivamente, con el fin de facilitar a las personas adultas mayores el acceso a los servicios del Instituto, sin necesidad de renovar su identificación cada dos años.

