Temblor en México HOY 21 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 21 de noviembre.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 21 de noviembre.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 21 de noviembre?

Este viernes 21 de noviembre la actividad sísmica inició durante la madrugada, a las 02:43 horas, cuando se registró un movimiento telúrico magnitud 4.3 localizado 164 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 164 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 21/11/25 02:43:50 Lat 14.12 Lon -93.59 Pf 8 km pic.twitter.com/gAbITAtJcF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 21, 2025

Posteriormente, a las 04:59 horas, se registró otro sismo, magnitud 4.1, localizado 26 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 26 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX 21/11/25 04:59:20 Lat 16.91 Lon -94.80 Pf 108 km pic.twitter.com/R8KbPFJCFe — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 21, 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

