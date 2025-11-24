A cuñado de Xóchitl, 58 años por plagio

Un juez federal con sede en el Estado de México (Edomex) sentenció a penas de hasta 58 años de prisión a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva Los Tolmex, por delitos de secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Entre los condenados figura Leonardo Sales Andrade, alias El Tolmex, identificado como pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las evidencias presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fueron determinantes para que el Juzgado Tercero de Distrito en el Edomex emitiera el fallo condenatorio.

El Tip: la policía federal desmanteló a Los Tolmex el 23 de julio de 2012 en el Edomex, donde rescató a 2 víctimas de secuestro.

Los sentenciados no sólo enfrentan cargos por delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, sino también por la privación ilegal de la libertad de dos víctimas y la portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas.

La banda Los Tolmex, conocida por su operación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), sufrió un golpe significativo desde 2012, cuando Leonardo Sales y otros tres excarcelados —Ricardo Sales Andrade El Pelón o El Osito, José Alberto Rivero Martínez El Albert y Alejandro Roque Velázquez El Diablo— fueron capturados en el Edomex y trasladados al penal federal del Altiplano.

La FGR explicó que, tras analizar las pruebas, el juez impuso sentencias que alcanzan hasta los 58 años de cárcel y multas que superan los 250 mil pesos para cada uno de los condenados.

Leonardo Sales Andrade y José Alberto Rivero Martínez recibieron los castigos más severos, con 58 y 57 años respectivamente, mientras que Ricardo Sales y Alejandro Roque están sentenciados a 54 años cada uno. Los cuatro cumplen sus condenas en distintos centros penitenciarios federales.

En marzo pasado Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, fue condenada a 89 años de prisión por su implicación en delitos similares, entre ellos, secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.