Caen 15 integrantes de célula delictiva tras cateos en CDMX, Edomex, Morelos y Puebla

Entre los detenidos están Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, señalados como líderes de la organización criminal.

En un operativo coordinado, autoridades federales ejecutaron 15 órdenes de cateo en cuatro entidades del país, que resultó en la detención de 15 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al homicidio, narcomenudeo y tráfico de armas.

Los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en el Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, y entre los detenidos se encuentran los presuntos líderes de la organización, identificados como Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

En los operativos se aseguraron 14 inmuebles, vehículos de alta gama, motocicletas, un racer, siete armas de fuego, cartuchos, más de 3 mil dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, equipo táctico, de radiocomunicación y 68 equipos telefónicos.

El valor total de lo asegurado se estima en aproximadamente 97 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a las operaciones financieras y logísticas de esta célula delictiva.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

En las acciones participó personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

cehr