Caen 4 integrantes de red de tráfico de drogas que operaba en el AICM; les aseguran 270 kilos de cocaína

Caen 4 integrantes de red de tráfico de drogas que operaba en el AICM.

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a 4 integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, realizó el aseguramiento de 271 paquetes de posible cocaína, con un peso aproximado de 270 kilogramos de presunta cocaína.

De acuerdo con lo informado, los presuntos traficantes fueron capturados en posesión de diversos paquetes en la Terminal 2 del AICM.

Así era el modus operandi de los 4 detenidos en el AICM

Las investigaciones señalaron que los detenidos se encargaban de ingresar las drogas a vuelos comerciales con destino al norte del país, sin pasar por los controles de revisión.

“Ingresaban paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X ni los trámites requeridos para su envío”, informó la Semar.

Aseguran droga, vehículos y teléfonos en el AICM

En la operación, que fue realizada el pasado 21 de noviembre del 2025, participaron elementos de Marina y con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades capturaron a los 4 integrantes de la red de tráfico de drogas y realizaron los siguientes aseguramientos en el AICM:

271 paquetes, con un peso aproximado de 270 kilogramos de presunta cocaína

2 vehículos tipo VAN

4 equipos telefónicos

Lo asegurado representó una afectación económica estimada de 92 millones 048 mil 498 pesos a la delincuencia organizada.

“Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como la presunta droga asegurada, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, para determinar su situación jurídica”, concluyó sobre la captura de los integrantes de la red de tráfico de drogas.

JVR