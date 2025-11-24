CSP reitera llamado a concentración en el Zócalo el 6 de diciembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a participar en la concentración del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde, dijo, se hará un recuento de los logros de los últimos siete años y “se reafirmará el rumbo de la transformación”.

“Hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado nuestro país en siete años y lo que hemos logrado en este año de gobierno”, afirmó Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la movilización de la “ Generación Z”, realizada el pasado fin de semana, en la que —dijo— “había ausencia de jóvenes” y cuya narrativa de descontento consideró exagerada.

“Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes… Había cuatro personas gritando en Juchitán y dos mil recibiendo. Hacen todo un cuento”, señaló. Aseguró que, por el contrario, en sus giras ha constatado “mucha alegría en la gente”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum defendió que el sentir ciudadano es otro: “Lo veo no solo cuando llego a un lugar, sino en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda. Cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito”.

Sobre la movilización del 6 de diciembre, Claudia Sheinbaum aclaró que aún no está definido si habrá una marcha como tal o solo una concentración. “Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar”, indicó.

Claudia Sheinbaum añadió que el encuentro tendrá como objetivo contrastar “lo que era antes y lo que es ahora”, así como subrayar que “no hay regreso al pasado”. “Tenemos que seguir avanzando con la transformación, porque eso es lo que quiere el pueblo de México”, concluyó.

Uno de los principales ejemplos, apuntó, es la reestructuración masiva de créditos del Infonavit. Afirmó que ya se han reordenado 2 millones de financiamientos y que antes de concluir diciembre sumarán 3.3 millones adicionales. “Son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos; gente que debía tres veces su casa y que ahora prácticamente se les está entregando la escritura”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum detalló también que se construirán 1.3 millones de viviendas nuevas de al menos 60 metros cuadrados, destinadas a familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos; además de 430 mil acciones de mejoramiento de vivienda. A esto se sumarán esquemas para trabajadores de Fovissste y para quienes no cuentan con acceso a organismos de vivienda. “Pues claro que hay que celebrar eso”, remarcó.

La presidenta enlistó otros programas que, aseguró, ya están en marcha: el apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años, becas universales para estudiantes de secundaria, nuevas preparatorias y universidades, así como obras de infraestructura en distintas regiones del país. Mencionó, por ejemplo, la repavimentación de 900 kilómetros en la Mixteca: “La gente está feliz de que tiene nuevos caminos”.

