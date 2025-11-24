IMSS Bienestar lleva a cabo abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud, afirman en Mañanera

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, aseguró este lunes durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que desde la madrugada del domingo y hasta el 28 de noviembre, 328 rutas de transporte terrestre, aéreo y fluvial están abasteciendo 637 hospitales y más de 8 mil centros de salud con 16 millones de piezas de medicamentos.

“El país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos”, afirmó Alejandro Svarch durante su informe, en el que destacó que en tres meses se han distribuido más de 70 millones de piezas farmacéuticas, garantizando la continuidad de servicios médicos desde consultas generales hasta oncología.

Alejandro Svarch subrayó que cada unidad médica recibe un kit mensual diseñado según sus necesidades reales, que incluye antibióticos, analgésicos, medicamentos para enfermedades crónicas, insumos para salud materna e infantil, y fármacos especializados para cardiología, neurología, hematología, psiquiatría, nefrología y anestesia.

“El abasto no es un trámite administrativo, es un acto de justicia social, es que una mujer salga con su tratamiento completo, que una quimioterapia no se interrumpa y que un niño reciba su antibiótico a tiempo”, enfatizó Alejandro Svarch.

Alejandro Svarch explicó que la logística de esta tercera entrega comenzó el 21 de noviembre con el empaquetado de 746 kits de medicamentos planificados. “El sábado se cargaron los camiones y desde las 6 de la mañana del domingo iniciaron los recorridos que llegarán a comunidades rurales, costeras, serranas e indígenas donde el acceso a servicios de salud ha sido históricamente limitado”.

Alejandro Svarch agregó que la estrategia opera en coordinación con la Secretaría de Salud, BIRMEX, comités de vecinos de los centros de salud y personal médico y de enfermería en todo el territorio nacional.

El IMSS Bienestar afirmó que continuará fortaleciendo este mecanismo para construir “la red de abasto más grande y cercana del sistema público de salud”, bajo la premisa de que “la salud no espera”.

