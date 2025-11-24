Infonavit acelera entrega de viviendas y resuelve cartera de créditos impagables heredada, reportan en Mañanera

Octavio Romero, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que al 21 de noviembre tiene contratadas más de 259 mil viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, con una meta de cerrar 2025 con poco más de 300 mil unidades y proyectos viables por 400 mil viviendas adicionales para 2026.

En paralelo, la institución anunció que resolverá antes de diciembre la totalidad de los 4.8 millones de créditos impagables heredados de administraciones anteriores, un problema que afectaba a miles de familias mexicanas.

El director del Infonavit detalló que de los 163 proyectos contratados, 106 ya iniciaron obra y 58 están entregando viviendas en 19 estados y 39 municipios.

“Vamos a entregar este año a finales de diciembre 4 mil 871 viviendas. Ya tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas”, precisó el funcionario, quien destacó que a partir de enero se incrementará significativamente el número de entregas.

Romero Oropeza recordó que la meta sexenal es de 1.2 millones de viviendas. Los estados con mayor número de entregas este año son Tamaulipas con mil 395 unidades, Quintana Roo con 672, además de Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos. Las viviendas, de al menos 60 metros cuadrados, se entregan con todos los servicios básicos y cuentan con alturas de techo de 2.70 metros.

El funcionario explicó que uno de los cambios más significativos es la simplificación de requisitos para acceder a un crédito hipotecario. “Antes era un problema porque eran 25, 30 requisitos, había que juntar, sumar mil 80 puntos. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante”, explicó el director.

Ahora solo existen tres condiciones: ser derechohabiente, ganar entre uno y dos salarios mínimos, y no tener crédito hipotecario vigente. El monto promedio de crédito es de 600 mil pesos, equiparable al costo promedio de las viviendas, lo que permite a los beneficiarios “acceder directamente a la vivienda” sin tener que conseguir recursos adicionales.

Octavio Romero agregó que un aspecto destacado es la inclusión de jóvenes: a partir de los 18 años, con solo seis meses de cotización, ya tienen derecho a una vivienda. “Jovencitos que ya son padres de familia, en algunos casos padres solteros, madres solteras o parejas muy jóvenes, ya están adquiriendo estas viviendas”, celebró el funcionario.

En cuanto a los créditos impagables, el Infonavit reportó avances sustanciales. De los 4.8 millones de créditos problemáticos heredados, ya se han reestructurado 2.5 millones a través de programas como “Paga lo Justo” y “Solución Integral”. “De aquí a diciembre de este año vamos a completar los cuatro millones 856 mil, o sea, nos faltan dos millones 356 mil créditos y en diciembre de este año queda resuelta toda esta cartera impagable”, aseguró.

El índice de morosidad actual es de 3.3 por ciento para créditos hipotecarios y 1 por ciento para los de mejora, cifras favorables comparadas con el 2.7 por ciento promedio de la banca comercial. Además, el programa de mejora de vivienda Mejoravit superará su meta, alcanzando 280 mil créditos en lugar de los 250 mil proyectados inicialmente.

