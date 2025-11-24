La ACME no va al bloqueo este lunes

La Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) rechazó participar en los bloqueos convocados para este 24 de noviembre.

Tras realizar una consulta con líderes regionales, el organismo decidió no intervenir en la concentración y privilegiar otras vías para atender las demandas del sector.

“Nuestra capacidad de convocatoria es amplia y real; sin embargo —y precisamente por esa fuerza— actuamos con responsabilidad. Hoy nuestra prioridad es no afectar a la ciudadanía y apostar por soluciones de fondo”, dijo la ACME en un comunicado.

Además, sostuvo que, para resolver estos problemas, se requieren acciones de Estado, por lo que se inclinan por dar oportunidad al diálogo para atenderlas.

“Si bien ACME cuenta con la capacidad de movilizar a miles de integrantes, hemos decidido actuar con responsabilidad social y dar una oportunidad al diálogo, confiando en que las autoridades atenderán las peticiones que por años han sido postergadas”, finalizó el comunicado.

Lo anterior luego de que diferentes organizaciones de transportistas y agricultores convocaran a una megamovilización en todo el país, pues acusan que al Gobierno no ha dado solución a sus demandas.