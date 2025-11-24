Órgano de Administración Judicial alista el pago extraordinario a juzgadores en retiro forzado

Personas juzgadoras cesadas tras la reforma judicial se movilizaron el pasado 12 de noviembre para exigir sus indemnizaciones.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio a conocer que el próximo jueves 27 de noviembre realizará el pago extraordinario establecido en la Constitución para los jueces y magistrados en retiro forzado, y lo hará a través de transferencia bancaria.

Hace unas semanas, el OAJ había informado inicialmente que realizaría el pago el 10 de diciembre, de manera presencial en las oficinas del Poder Judicial de la Federación en avenida Revolución. Sin embargo, luego de dos manifestaciones de los juzgadores en retiro forzado, que rechazaron esa modalidad, este lunes determinó realizarlo mediante transferencia bancaria.

“Después de la revisión de los procesos administrativos inherentes al pago único y extraordinario, y en atención a la petición expresa manifestada por diversas juzgadoras y juzgadores, dichos pagos serán efectuados mediante transferencia electrónica a través de los medios de pago que se tienen registrados ante el Órgano de Administración Judicial”, detalló a través de un comunicado.

Agregó que los montos pagados se realizarán de conformidad con lo establecido en la Constitución y por las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, el Órgano pidió que las personas juzgadoras “consideren las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito relativas a los montos transaccionales de sus respectivas cuentas”.

Atento aviso referente al pago único y extraordinario a las personas juzgadoras, de conformidad con los Transitorios Segundo y Décimo del decreto de reforma al Poder Judicial de la Federación.



Jueces marcharon para exigir sus indemnizaciones

El pasado 12 de noviembre, aproximadamente 200 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación marcharon en la Ciudad de México para exigir el pago extraordinario, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

Los juzgadores federales recordaron que los artículos Décimo Transitorio de la reforma y el Vigésimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las y los magistrados y jueces cesados por no haber sido electos o por declinar su candidatura, tienen derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de servicio prestado dentro del Poder Judicial de la Federación, conforme al salario integrado que percibían a la fecha de entrada en vigor del Decreto señalado.

En la protesta, apuntaron que les avisaron que deberán cobrar el pago en persona y con un testigo, lo cual representaba un riesgo a integridad, ya que podrían ser víctimas de la delincuencia.

Por ello, exigieron transparencia y respuestas claras al pago que les corresponde tras haber sido cesados para dejar vacantes 881 cargos de magistrados y jueces federales que fueron electos el pasado 1 de junio.

