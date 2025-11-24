Propone Segob solución con diálogo

Con la finalidad de avanzar en la atención de los planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo con las organizaciones de transportistas y productores agrícolas, la Secretaría de Gobernación (Segob) los convocó a una mesa de trabajo, a realizarse este 24 de noviembre a las 11:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

La convocatoria se da ante el anuncio de posibles bloqueos carreteros que organizaciones campesinas y de transportes planean realizar este día a nivel nacional y evitar problemas para los ciudadanos.

El Tip: La ANTAC plantea como eje principal la inseguridad en carreteras, una de las problemáticas más graves para el sector transporte.

La Segob informó que a la reunión asistirán sus representantes, así como los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía (SE), quienes revisarán las principales demandas del sector, incluidos temas productivos y disposiciones en materia hídrica, con el objetivo de construir acuerdos que favorezcan tanto a los demandantes como a la sociedad en general.

La dependencia exhortó a las organizaciones disidentes a evitar acciones que afecten el libre tránsito, las actividades comerciales y el desplazamiento de la población.

Además, agradeció a las organizaciones del sector que anunciaron que no participarán en el paro, al reconocer los avances en las mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales ofrecen un cauce para sus demandas.

Las organizaciones que no participan en el megabloqueo son: la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco), Transportistas Mexicanos Unidos (Tamexun), Unidad Internacional de Carga (Unicarsoc) y Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.