Salud reafirma su compromiso con la atención integral a víctimas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Salud reiteró su compromiso para garantizar una atención integral, oportuna y sin estigmas a niñas, adolescentes y mujeres que han enfrentado situaciones de violencia.

Durante la ceremonia “¡Por ellas, por todas sin violencia!”, autoridades del sector presentaron avances, nuevas herramientas y acciones coordinadas para fortalecer la respuesta institucional en todo el país.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una problemática urgente que demanda reforzar capacidades, políticas y servicios con perspectiva de género, derechos humanos y justicia reproductiva.

Entre los avances más importantes señaló la publicación de los Criterios para la Atención Integral del Abuso y Violación Sexual, documento normativo que fija lineamientos claros para prevenir la revictimización y garantizar atención inmediata, respetuosa y sensible.

Kershenobich subrayó que la denuncia no es obligatoria para recibir atención médica, recordando que el personal de salud tampoco debe verificar el dicho de la persona solicitante. Además, confirmó que el Sector Salud mantiene abasto nacional garantizado de medicamentos para la profilaxis post exposición (PEP) para VIH, y trabaja con las entidades federativas para mejorar su implementación oportuna.

La atención integral también incluye fortalecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras, especialmente para sobrevivientes de violencia sexual.

Por su parte, Teresa Ramos Arreola, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), afirmó que la violencia sexual es una urgencia sanitaria y una responsabilidad ineludible para todas las instituciones del Sector Salud.

Recordó que el decálogo firmado en 2024 ya comenzó a aplicarse en entidades como Chiapas y Tabasco, y que Aguascalientes y el Estado de México están próximos a incorporarse.

Ramos Arreola reconoció el acompañamiento técnico de la OPS/OMS, UNFPA y otras agencias, así como la cooperación del IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS-Bienestar, Marina, Defensa y hospitales federales, que trabajan para eliminar la fragmentación institucional.

Finalmente, el representante de la OPS/OMS en México, José Moya Medina, destacó la adopción del Protocolo ANIMA y nuevos lineamientos para la atención integral a sobrevivientes de violencia sexual, avances que consolidan una respuesta más sólida y articulada.

La ceremonia contó con la presencia de las y los secretarios de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz; de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi; y de Campeche, Josefina Castillo Avendaño, así como autoridades federales y estatales del sector Salud.

David Kershenobich, secretario de Salud ı Foto: Cuartoscuro

LMCT