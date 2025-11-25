A través de INEA, Gobierno atiende a 20 mil jóvenes, adultos, indígenas y personas con discapacidad y rezago educativo: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), actualmente se brinda atención educativa a 20 mil 91 personas mayores de 15 años en situación de rezago, pertenecientes a grupos de atención prioritaria que históricamente han enfrentado desigualdades y discriminación.

Mario Delgado Carrillo comentó que, de acuerdo con la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, 15 mil 905 jóvenes y adultos concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria en lo que va del año, gracias a la amplia oferta educativa disponible en las 32 entidades federativas del país.

Mario Delgado Carrillo precisó que, al mes de octubre, 8 mil 290 personas que aún no saben leer ni escribir se encuentran en proceso de alfabetización con apoyo del personal del Instituto; 3 mil 944 mexicanas y mexicanos cursan estudios de primaria —incluyendo modalidades en línea o por exámenes de acreditación—, mientras que 7 mil 857 educandas y educandos estudian la secundaria.

Mario Delgado Carrillo señaló que el INEA mantiene su compromiso de ofrecer espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, dirigidos a personas mayores de 15 años que no han tenido la oportunidad de iniciar o concluir su educación básica, en cumplimiento del eje rector de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de acercar el conocimiento a todas y todos.

Entre la matrícula actual, destacó que mil 956 personas con discapacidad reciben atención educativa con materiales accesibles, como textos en Sistema Braille, además de asesorías que incorporan Lengua de Señas Mexicana, garantizando condiciones equitativas para su aprendizaje.

Mario Delgado Carrillo comentó que el Instituto también desarrolla la modalidad de alfabetización indígena bilingüe, dirigida a personas hablantes de lenguas originarias que desean aprender a leer y escribir en su lengua materna e introducirse al español como segunda lengua. Actualmente, se atiende a 7 mil 114 personas indígenas y a mil 013 jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, quienes cuentan con opciones flexibles para continuar sus estudios durante procesos de movilidad.

Asimismo, los servicios de alfabetización, primaria y secundaria llegan a 10 mil 8 jóvenes y adultos en instituciones de rehabilitación social, contribuyendo a ampliar la cobertura educativa y garantizar el derecho a la educación para todas y todos.

Mario Delgado Carrillo reiteró que, a través de Plazas Comunitarias y Círculos de Estudio distribuidos en todo el país, el INEA ofrece asesorías y materiales gratuitos, asegurando entornos accesibles, orientación permanente y acompañamiento educativo para las personas que más lo necesitan.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo dijo que la oferta educativa del Instituto está diseñada para responder a las necesidades de los grupos prioritarios, promoviendo el aprendizaje significativo, la igualdad, la autonomía, el respeto y la no discriminación.

