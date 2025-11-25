Avanza construcción de nuevas rutas ferroviarias para pasajeros: SICT

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que este año inició la construcción de cuatro rutas de trenes de pasajeros en el norte y centro del país.

Con estas obras se pondrán en operación 785 kilómetros de infraestructura ferroviaria nueva y rehabilitada; además, se construirán estaciones principales y secundarias y se ofrecerán servicios regionales y de inter ciudades.

Los trenes que serán utilizados son de tecnología avanzada, tienen tracción eléctrica y diésel eléctrica; durante sus recorridos las máquinas alcanzarán velocidades de 160 a 200 kilómetros por hora.

Los proyectos, bajo la supervisión de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que ya se encuentran en marcha son:

Conectará a la capital del país con esta entidad; tendrá una distancia de 226 kilómetros y se enfocará a mejorar la movilidad urbana e interurbana. Con su puesta en marcha se beneficiará a más de 30 mil personas que viajan entre la Ciudad de México y Queré taro.

En este caso se aprovechará el derecho de vía existente; se prevé que el recorrido entre terminales dure dos horas y se utilizarán trenes de diésel eléctricos con capacidad de 450 pasajeros que alcanzan velocidades de hasta 200 km/h.

Tren Saltillo Nuevo Laredo también conocido como el Tren del Golfo de México

Recorrerá una distancia de 396 kilómetros y se espera una demanda anual de 7.5 millones de pasajeros. La construcción de esta línea ferroviaria inició el pasado 9 de septiembre y algunas rutas se llevarán a cabo por tramos.

Es el caso de la construcción de El Sauz en el tramo Saltillo-- Nuevo Laredo, de 136.48 km, Nuevo Laredo, que comenzó a edificarse el pasado 7 de noviembre.

Tren Ciudad de México Pachuca

Contará con una longitud de 57 kilómetros y su funcionamiento será de mucha utilidad para las y los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); aquí operarán trenes eléctricos.

La obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional arrancó el 22 de marzo y se espera que diariamente 107 mil pasajeros, entre la Ciudad de México y Pachuca, hagan uso de esta ruta.

Tren Querétaro Irapuato

Las obras ya comenzaron y generarán cerca de 10 mil empleos. Tendrá una distancia de 108.20 kilómetros, de los cuales 30.3 kilómetros se construyen de Querétaro a Apaseo el Grande.

Este tramo atenderá una demanda de 30 mil pasajeros diarios hasta la Ciudad de México; el proyecto contempla nueve pasos superiores vehiculares, cuatro puentes vehiculares y 42 obras de drenaje transversal.

Contará con estaciones en Querétaro, en Apaseo el Grande, en Celaya, en Cortázar/Villagrán, en Salamanca e Irapuato, donde también iniciará el recorrido al occidente del país, específicamente a Guadalajara.

Durante la presente administración, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se prevé construir más de 3 mil kilómetros de infraestructura ferroviaria para beneficio de las y los mexicanos.

