En Michoacán, autoridades detienen a cuatro personas y aseguran artefactos explosivos improvisados

Como parte de las acciones operativas que contempla el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

Además, como parte del Plan y con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, se realizaron patrullajes en los municipios de Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero.

Cabe mencionar que, del 10 al 24 de noviembre, derivado de las acciones operativas y la coordinación interinstitucional, se detuvo a 122 personas, se aseguraron 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos, 363 cargadores, 94 vehículos, 66 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo, 17 kilos de marihuana, 425 kilos de metanfetamina, 9,200 litros y 2,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

FGR