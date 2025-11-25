Entornos más seguros, “la deuda para ellas”

Reunión en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Cada vez más la sociedad, las autoridades, los presupuestos y el debate público se deben orientar a transformar y mejorar la realidad de las mujeres mexicanas, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, porque, dijo, la deuda de México es con ellas.

Con la presencia de María Elena Ríos, víctima de violencia ácida, y de Cecilia Flores, quien ha encabezado grupos de madres buscadoras, López Rabadán inauguró en San Lázaro el evento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual llamó a destinar todos los recursos materiales y humanos para que mujeres vivan sin violencia.

40 horas a la semana de trabajo remunerado hacen mujeres

800 carpetas de violencia al día se registraron durante 2021

“Estamos honradas de recibir a dos mujeres que han marcado con su trabajo, con su lucha, con su convicción, un antes y un después en la lucha de las mujeres (…) Vamos a tener dos conferencias magistrales y está hecho así para poder demostrar que cuando hay dos mujeres juntas, este país puede avanzar”, asentó.

Indicó que las mujeres dedican 40 horas a la semana a labores de trabajo no remunerado, mientras los hombres sólo 16; además, subrayó que 70 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia y 42 por ciento vivió violencia antes de los 15 años.

“Es necesario proteger a nuestras niñas, es necesario generarles las condiciones para que no más vuelvan a ser violentadas”, urgió. En 2021, abundó, se presentaron 800 carpetas de violencia familiar al día y 100 por violaciones, lo que “significa que la mujer sufrió violencia, pero además rompió ese estigma de quedarse con la violencia, digamos, en lo personal y acudió a una autoridad”.

Asimismo, dio a conocer que, de acuerdo con Amnistía internacional, 97 por ciento de las mamás buscadoras ha sufrido violencia en sus labores de búsqueda.

Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que hoy se reúnen para recordar y honrar la lucha contra la violencia de género que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. A su vez, la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del grupo de Morena, agradeció la invitación de López Rabadán a conmemorar este día tan importante.

“No estamos aquí solamente diputadas representando diferentes partidos, sino más bien estamos representando a otras mujeres, dándoles voz en el Congreso y legislando para ellas, mujeres que merecen vivir libres, plenas y sin miedo”, dijo.