Operaciones en 7 estados dejan más de 587 millones de pesos en golpes al crimen organizado, informa Gabinete de seguridad

Los golpes económicos más fuertes se registraron en Sinaloa y Sonora.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones realizadas el 24 de noviembre en siete estados representaron una afectación económica superior a 587 millones de pesos para grupos delictivos, resultado de detenciones, cateos, aseguramientos de droga, armas y material químico utilizado para producción de narcóticos.

En un comunicado conjunto, la autoridad federal explicó que estas intervenciones se llevaron a cabo en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y abarcaron desde incautación de sustancias químicas hasta detenciones con órdenes internacionales.

Operativos federales decomisaron droga, armas y equipo táctico en siete estados. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Las acciones más significativas ocurrieron en Sinaloa, donde el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 11 áreas de concentración utilizadas para procesar narcóticos, además de 12,725 litros y 810 kilos de sustancias químicas. Este golpe representa, según el comunicado, una afectación de 276 millones de pesos.

En Sonora, agentes de la Guardia Nacional, SSPC y corporaciones estatales aseguraron 400 litros de metanfetamina líquida ocultos en un tanque de diésel, hecho que significó pérdidas estimadas en 107.3 millones de pesos. En otro operativo, en Huatabampo, se decomisaron 26 kilos de fentanilo, 130 paquetes con tabletas, 101 kilos de metanfetamina y un vehículo, con un valor total de 204.4 millones de pesos.

En Baja California, fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco personas en Tijuana, junto con armas cortas, cargadores y un vehículo. Mientras que en Ciudad de México y Estado de México, tres cateos en Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Ecatepec derivaron en la captura de seis personas, así como el aseguramiento de armamento, cartuchos, equipo de cómputo y dinero.

En otro punto del Estado de México, la Semar, la Fiscalía estatal y la policía municipal detuvieron a un individuo que transportaba un arma larga, dosis de droga, dos vehículos y equipo táctico.

En Nayarit, autoridades federales y migratorias detuvieron a una persona extranjera con una orden vigente en Estados Unidos por distribución de metanfetamina hacia Australia y Nueva Zelanda. “La persona cuenta con una orden de aprehensión internacional”, detalló el Gabinete.

En Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal aseguraron 95 dosis de metanfetaminas, 94 de marihuana, dinero en efectivo y un vehículo, además de detener a un implicado.

El Gabinete reiteró que estas acciones forman parte de los ejes de la estrategia federal orientada a la prevención, la inteligencia, la coordinación con estados y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

