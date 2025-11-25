Senadoras acusan a Fernández Noroña de incongruente por ataques a Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, ha atacado a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña volvió a generar polémica tras dirigir sus críticas contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, a quien acusó de actuar movida por intereses políticos y afirmó que está buscando la candidatura al gobierno de Michoacán.

Luego de que la presidenta municipal solicitara que se investigue a los morenistas Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel por el homicidio de su esposo, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, Fernández Noroña se refirió a ella durante una transmisión en vivo en sus redes sociales:

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia”, dijo.

Añadió que, a su juicio, la oposición la arropará porque “requieren figuras fascistas para legitimar a la derecha”.

El legislador también calificó como “irresponsable” la exigencia de Grecia Quiroz para que se investigue a Godoy y a Morón por el asesinato de Manzo.

“Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene” Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena



"Noroña":

Porque acusó a Grecia Quiroz de usar el asesinato de Carlos Manzo con fines políticos pic.twitter.com/Z80yEmgyNH — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 25, 2025

Las críticas surgieron apenas 24 días después del homicidio de Carlos Manzo, un hecho que sacudió a Uruapan y colocó bajo escrutinio a autoridades locales y estatales.

Desde el Senado de la República, las reacciones no tardaron. Alejandra Barrales Magdaleno, legisladora de Movimiento Ciudadano, lamentó la postura del morenista y cuestionó su falta de empatía.

“Sin duda es una incongruencia, muy lamentables las declaraciones, sobre todo cuando estamos todavía en el marco de un lamentable acontecimiento que apenas está reponiéndose un tanto la sociedad. Pero hay que imaginarnos cómo puede estar la familia”, expresó.

La senadora subrayó que resulta “muy desafortunado” que Noroña haga este tipo de señalamientos, precisamente en un día destinado a visibilizar y combatir la violencia de género.

“Estamos conmemorando y visibilizando la violencia que todavía existe hacia las mujeres, y este señalamiento es indudablemente muy desafortunado”, añadió.

En la misma línea, la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández recordó que el propio Fernández Noroña había elogiado a Grecia Quiroz semanas atrás.

“Así es Morena y más Noroña. Cuando dicen algo que a él le gusta, les aplaude. Recuerden que él mismo en tribuna le aplaudió a la esposa de Carlos Manzo y dijo que era una mujer prudente y que ella, contrario a lo que opinaba la oposición, ya estaba lista. Casi-casi le daba la bienvenida a las filas de Morena” Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN



Rodríguez consideró que el cambio de actitud del senador se debe a que la alcaldesa decidió insistir en una investigación que, dijo, responde al clamor ciudadano.

“Ahora no le gusta porque lo que está haciendo la viuda es justo seguir defendiendo a su pueblo ”, afirmó.

Agregó que la indignación social en Michoacán es reflejo de un país que vive inseguro: “Todas y todos en México nos sentimos inseguros porque lo que Morena toca lo destruye. Ya ha destruido la paz con la que vivíamos en México”.

Noroña sostiene críticas a Grecia Quiroz

Este martes, desde la tribuna en el Senado, Noroña insistió en sus embates contra Grecia Quiroz, quien, dijo, ha asumido una “posición de ultra derecha fascista”.

“Se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno y la mayoría de los gobierno en disputa en 2027″, sostuvo.

🗳️📌 Morena ganará Michoacán y Grecia Quiróz es una ambiciosa fascista de ultraderecha, dice Noroña. pic.twitter.com/FzMCyJslPg — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 25, 2025

Aunque posteriormente convocó a una conferencia de prensa para intentar matizar sus declaraciones, ningún medio de comunicación asistió y Noroña acusó una “campaña” en su contra.

Al defender a sus compañeros morenistas, Raúl Morón y Leonel Godoy, insistió en calificar a Quiroz de “irresponsable” y de tomar una “línea política fascista”.

“Evidentemente, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha, que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país", señaló.

Medios de comunicación abandonan a Noroña por su bajeza de arremeter contra Grecia Quiróz; Noroña acusa campaña en su contra.



El único que estaba escuchando su conferencia es su chalán que en todo lo acompaña. pic.twitter.com/zVnNMcYUa7 — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) November 25, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr