Bloqueos de transportistas ‘son por negligencia gubernamental’: Acción Nacional

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenga su posición de minimizar los reclamos de los transportistas que su única demanda es seguridad en las carreteras.

“Transportistas y productores de maíz mantienen bloqueos en varios estados del país y, ahora van por cierres en accesos a la Ciudad de México”, expresó el panista.

Explicó que “La petición es que las unidades de policías estatales y municipales se salgan de carreteras, sino la Guardia Nacional y haya drones para vigilar; debe bajar el índice delictivo, hay propuesta de solución”.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado del PAN ı Foto: Cuartoscuro

El panista dijo que una causa legítima, el Gobierno la ve como una oportunidad de victimización. Dijo que el problema carretero puede escalar en violencia, desabasto en varias comunidades y recrudecer más la falta de medicamentos que aún persiste.

“Los transportistas y productores de maíz intenten llegar a acuerdos con el Gobierno para atender demandas, son causas necesarias como combatir la inseguridad en las carreteras, ofrecer un mayor precio al maíz y escuchar lo que se piensa sobre la reforma de la Ley del Agua”.

Reafirmó que la oposición está del lado de la economía y del lado la razón. “No presidenta, no se trata de asuntos políticos, es un tema de atender los asaltos, las extorsiones, los asesinatos en carreteras”.

Paro convocado por organizaciones campesinas y transportistas ı Foto: Cuartoscuro

El legislador pidió al gobierno, garantizar la seguridad alimentaria en las comunidades, ya que los bloqueos estarían frenando el paso de insumos, servicios, entre otros aspectos básicos para una Ciudad.

“La negligencia de Morena ha avanzado de una manera muy negativa a los servicios públicos y ahora está en riesgo la seguridad alimentaria; los transportistas quieren seguridad y vigilancia permanente en sus viajes”.

Campesinos de la región de Tula y transportistas durante un bloqueo ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT