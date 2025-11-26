Combatir el robo de agua y evitar acaparamiento, propósito de la Ley de Aguas: Sheinbaum

El titular de Conagua junto a la Presidenta de México, este miércoles.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo, al encabezar “La Mañanera del Pueblo” este miércoles desde Palacio Nacional, que uno de los objetivos centrales de la Ley de Aguas es “combatir el robo de agua y evitar acaparamiento en el país”.

Al participar en la conferencia presidencial, el titular de la Conagua, Efraín Morales, también detalló que la Ley General de Aguas se basa en el Artículo 4 Constitucional, que menciona “una garantía a tener agua y al saneamiento de la misma”.

Además, reiteró que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se fundamenta en el Artículo 27 Constitucional.

Señaló que la Ley de Aguas es importante en la legislación federal, ya que con ello se dará un ordenamiento de las concesiones y sobre las herencias y la compraventa de tierras.

Dijo que con ello el binomio tierra-agua está garantizado y se mantienen los derechos del agua para heredar y vender propiedades.

Adicionalmente dijo que “todas las personas que hoy tienen una concesión tienen salvaguardados sus derechos”.

Y coincidió con la Presidenta Sheinbaum que para combatir el robo de agua y evitar el acaparamiento se han reformado algunos artículos que pronto serán una realidad para el país.

Morales López explicó que “con la nueva ley vamos a poder terminar con prácticas como el acaparamiento, en donde hay algunas personas que concentran gran cantidad de concesiones y por ende gran cantidad de agua, mientras que otros no tienen el agua suficiente para desarrollar sus actividades más elementales, lo que efectivamente está provocando fuertes problemas de carácter social”.

El titular de Conagua afirmó que esta reforma se tendrán herramientas mucho más eficaces para terminar con el mercado negro del agua que se desarrolla en varias regiones del país.

“Esta parte de del ordenamiento de las concesiones es una parte nodal de la iniciativa. ¿Qué queremos regular? Tenemos algunos casos en donde se otorgan concesiones para uso, por ejemplo, agrícola. Es un agua que no se cobra porque el agua para el campo no tiene un costo”, externó.

Efraín Morales anunció que el Plan Agua para Colima es la construcción de un acueducto de 21 kilómetros que dotará el doble de suministro de agua para la entidad.

