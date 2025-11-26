Diputada del PT acusa a Morena de ser ‘cómplices de violentadores’

La diputada Martha Aracely Cruz, del Partido del Trabajo, dirigió una grosería con el brazo a Cuauhtémoc Blanco, durante la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Palacio de San Lázaro, luego de que le pidió salir del pleno por ser un violentador y él respondió lanzándole un beso con la mano.

Además, la diputada del PT criticó al gobierno morenista de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, al señalar que en su administración hay protección para violentadores de mujeres.

“Hoy alzamos la voz... La emergencia feminicida en México requiere respuestas reales, no simulación. Hoy en la mañanera de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, aparece cínicamente nuestro gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el principal violentador de mujeres y niñas en el estado de Oaxaca. Efectivamente, violentador y simulador porque él tiene en su gobierno a violentadores”, expresó.

📢 #EnConferencia || En marco del 25N, la dip. @MAracely_Cruz reiteró su acompañamiento a la lucha contra la violencia que enfrentan las mujeres e indígenas en Oaxaca.



✅ Denunció la impunidad y la protección a agresores desde el gobierno estatal.

✅ Exigió justicia para las… pic.twitter.com/4BpoRtSDre — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) November 25, 2025

La diputada del PT reveló que ella misma ha sido víctima de agresión por parte del mandatario de Oaxaca, y teme por su vida al ver cómo las denuncias no prosperan, sino al contrario, concluyen de forma negativa.

“A mí, a mí hace 1 año me golpeó, me dio un codazo. No lo denuncié porque me daba miedo, me sigue dando miedo, porque, así como lo hicieron con Donato Vargas, desaparecieron a mi amiga, la activista Sandra Domínguez y posteriormente encontramos su cuerpo. ¿Creen que no me da miedo?”, mencionó.

Ivonne Ortega, coordinadora parlamentaria de MC, dijo vía redes sociales: “@MAracely_Cruz, tienes toda la razón, Cuauhtémoc Blanco debería renunciar al fuero y ser juzgado como cualquier ciudadano por ser un violentador. Y no, no estás sola, cuentas con las mujeres de la @BancadaNaranjaD.”

.@MAracely_Cruz, tienes toda la razón, Cuauhtémoc Blanco debería renunciar al fuero y ser juzgado como cualquier ciudadano por ser un violentador.



Y no, no estás sola, cuentas con las mujeres de la @BancadaNaranjaD. https://t.co/0rjFEuLrGX — Ivonne Ortega (@IvonneOP) November 26, 2025

