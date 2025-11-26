Juan Ramón de la Fuente llama a defender el derecho de asilo

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, encabezó la toma de protesta a la nueva generación del Servicio Exterior Mexicano (SEM), en donde llamó a defender el derecho de buscar y recibir asilo.

“Lo dice muy claramente el artículo 11 de nuestra Constitución: toda persona tiene derecho a buscar”, aseguró Juan Ramón de la Fuente durante su discurso.

Juan Ramón de la Fuente señaló que el Gobierno, a través de la Cancillería, está listo para defender la Convención de Caracas de 1954, en donde se establece el derecho de un Estado para recibir a personas perseguidas por motivos políticos.

“Nos asiste además el respaldo de muchísimos pueblos del mundo. ¿Y quién lo cuestione? Que le pregunte a los pueblos de España, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de muchos otros países”, declaró Juan Ramón de la Fuente.

Juan Ramón de la Fuente subrayó que México vive una “profunda transformación” y que la Secretaría de Relaciones Exteriores forma parte activa de estos cambios. Señaló que la renovación y actualización del SEM es necesaria para que siga siendo una institución sólida, capaz de anticiparse a los nuevos retos globales.

Juan Ramón de la Fuente reafirmó que uno de los ejes de la transformación es garantizar la participación y liderazgo de las mujeres en la política exterior, además de erradicar la violencia de género en todas sus formas. También insistió en que el humanismo mexicano es la base del servicio diplomático moderno.

Juan Ramón de la Fuente enfatizó que el Servicio Exterior Mexicano debe mantenerse fiel a la Constitución, particularmente al artículo 11, que garantiza el derecho al asilo.

Juan Ramón de la Fuente aseguró que México defenderá este principio ante cualquier cuestionamiento, recordando la tradición mexicana de ofrecer protección a personas perseguidas en distintas regiones del mundo.

Asimismo, Juan Ramón de la Fuente planteó la necesidad de actualizar la Ley del Servicio Exterior y su reglamento para responder a los desafíos contemporáneos, como el comercio internacional, la atracción de inversiones y la promoción económica, que —subrayó— hoy forman parte esencial del trabajo diplomático.

Juan Ramón de la Fuente añadió que el país debe seguir impulsando la cooperación internacional para el desarrollo y los programas que han mostrado resultados en otras naciones.

Otro eje mencionado fue la diplomacia cultural, donde reconoció los avances en la recuperación de patrimonio mexicano en el extranjero, aunque afirmó que será necesario reforzar ese trabajo.

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente señaló que la carrera diplomática es hoy más exigente debido a la complejidad global, y destacó que el éxito del SEM dependerá de la disciplina, la rigurosidad intelectual y la capacidad de las nuevas generaciones para conectar fenómenos internacionales y encontrar soluciones eficientes.

Juan Ramón de la Fuente concluyó con un llamado a ejercer una “diplomacia sigilosa pero efectiva”, enfocada en resultados y siempre guiada por los principios constitucionales y el interés del pueblo de México.

