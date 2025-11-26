Juez absuelve a Jorge Raúl Tirado Ambriz del delito de secuestro tras casi cinco años en prisión

Un juez federal absolvió a Jorge Raúl Tirado Ambriz del delito de secuestro, tras cinco años preso en el penal Neza Bordo por el ilícito presuntamente fabricado por la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según el periodista Ciro Gómez Leyva, el juez Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez dictó sentencia absolutoria luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad.

Sin embargo, el reportero Alfredo Maza, de Animal Político, informó que existen otras dos carpetas de investigación por secuestro abiertas en contra de Tirado Ambriz, por lo que continuará recluido en el penal ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con el colectivo Sueña Dignidad, el comerciante mexiquense y padre de familia fue acusado de participar en un secuestro ocurrido en 2016 en Nezahualcóyotl. Además, se le vinculó con otro plagio cometido en 1994, cuando tenía entre 15 y 16 años, debido a que su voz supuestamente tenía una “similitud” con la registrada en grabaciones de una negociación relacionada con ese caso, según Animal Político.

El 12 de enero de 2021, en plena pandemia por el virus del COVID-19, Jorge salió a vender termómetros a la colonia El Sol, cuando fue interceptado por seis hombres armados que descendieron de dos camionetas Mitsubishi blancas.

En ese momento, los individuos le mostraron una orden de aprehensión en su contra por secuestro, delito que, sostiene el propio Jorge, fue fabricado por las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y por el que su familia denuncia su encarcelación injusta.

