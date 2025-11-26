Lotería Nacional sigue en el territorio y más cercana al pueblo de México con nueva sede de sorteos tradicionales

El Teatro de Lotería Nacional, un espacio cultural que desde los años 70s ha albergado innumerables obras, se renueva como sede de los sorteos tradicionales con la visión de ser un recinto en territorio cercano a la gente, y en esta nueva etapa dedicó el Sorteo Mayor No. 3994 a conmemorar el 30º Aniversario del Premio Nobel de Química del Dr. Mario Molina y el Centenario de la Enseñanza de la Ingeniería Química en México, para reconocer una disciplina fundamental para el desarrollo tecnológico y la innovación científica del país.

Este emblemático sitio de Lotería Nacional también fue escenario para que Legado de Grandeza, acompañado de los ganadores de México Canta, rindieran un homenaje a Juan Gabriel, entonando sus más grandes éxitos. Previo al sorteo, se dio paso a un episodio más de este proyecto que surgió como iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que a través de la Secretaría de Cultura promueve una nueva narrativa en la música nacional, por la paz y contra las adicciones.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, dijo que celebrar la apertura de este teatro es atender la máxima de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de “menos escritorio y más territorio”, quien desde su gobierno promueve la construcción de instituciones abiertas, humanas y profundamente comprometidas con la gente, por eso, enfatizó que este simbólico espacio será la nueva sede de los sorteos tradicionales para que vuelvan a ser del pueblo y donde todas y todos serán bienvenidos.

En este sentido Olivia Salomón expresó que el recinto no es sólo un teatro sino una casa del pueblo, que dará lugar a la transparencia y confianza. “Este teatro es suyo, es de todas y todos, y hoy vuelve a la vida para que sea disfrutado por la gente que ama esta gran institución”.

Al señalar que el recinto abre sus puertas con la música y emoción de México Canta, Olivia Salomón recordó que está iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa la música mexicana con valores, y proyecta la identidad de México en el mundo con una nueva visión, al mismo tiempo agradeció a Pepe Serrano, fundador de Legado de Grandeza y a la Secretaría de Cultura por crear el proyecto por la paz y contra las adicciones.

En este marco, la directora resaltó que es motivo de orgullo nacional celebrar con el Sorteo Mayor No. 3994 la conmemoración del Centenario de la Facultad de Química de la UNAM, así como el 30º aniversario del Premio Nobel al Dr. Mario Molina, un mexicano que cambió la historia de la ciencia y un homenaje que coincide con la visión de la presidenta de apostar por la ciencia, la tecnología y el talento como motores del desarrollo nacional.

Por su parte, el director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Amador Bedolla, expresó que esta conmemoración es sumamente importante para la comunidad de esa institución, “es muy importante para nosotros recibir este honor por parte de la Lotería Nacional, porque nos da una visión y permite que el pueblo mexicano nos vea, sepa de nuestra existencia y sepa de algunas de las cosas que podemos hacer”.

Apuntó que se están celebrando 100 años de que fue fundada en la Facultad, la carrera de Ingeniero Químico y destacó que ellos han sido responsables a lo largo de este tiempo de grandes logros para el país. En el mismo sentido, dijo que se están celebrando 30 años de uno de los acontecimientos en los que más se han destacado, la conmemoración del único Premio Nobel en Ciencias que tiene el país, el del Dr. Mario Molina.

Finalmente, el director de la Facultad de Química expresó que la historia de la facultad ha tenido que irse adaptando, porque los tiempos van cambiando, “pero una cosa les podemos asegurar, la química, la Facultad de Química va a saber cambiar de acuerdo con los tiempos y va a atender las cosas importantes de nuestra actualidad”.

Resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 3994 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 17265, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 34579, la primera serie fue dispuesta para su venta en Guadalajara, Jalisco, la segunda serie se remitió para su venta en Ciudad de México. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 45128, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta en Guaymas, Sonora.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 5, 9 y 8.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor3994.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/live/4GcJfzkN7Vc?si=6eOUCVuNkNPWZOXp

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR