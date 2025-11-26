ONG pide derogar prohibición constitucional de vaporizadores; es jugoso mercado para crimen organizado, dice

La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), representa la oportunidad para echar abajo la prohibición constitucional a los vaporizadores que entró en vigor este 2025, en virtud de que el Gobierno mexicano deberá homologar el marco regulatorio del vapeo a lo que aplica en los otros dos socios comerciales, en donde están permitidos los dispositivos.

Así lo afirmó el presidente de la organización civil México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, tras asegurar que la prohibición constitucional en México fortaleció al crimen organizado al otorgarles la importación, distribución y venta de los dispositivos, lo que contrasta con la estrategia de combatir a los cárteles que empuja el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estoy de acuerdo con eso; si se quiere buscar una protección en las fronteras, no podemos tener un ‘mercado negro’ en México de artículos que están permitidos en nuestras tres fronteras; el vapeo es legal en Estados Unidos, en Belice y en Guatemala; es una pésima estrategia hacer una prohibición carente de fundamento científico y que en todos los países que están alrededor lo tengan permitido; el contrabando se va favorecer de manera impresionante, el cual lo lleva el crimen organizado”, comentó.

Cirión Lee dijo que en la Unión Americana están surgiendo voces que pugnan para que el tema de los vaporizadores esté dentro de la agenda de trabajo de la revisión del acuerdo tripartita.

Consultado desde Ginebra Suiza, en donde participa en el foro Good COP 2.0, evento paralelo y de contrainformación a la onceava edición de la Conferencia de las Partes (COP11), del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordó que la relación de México con Canadá y, sobre todo, con EU, no se limita a temas comerciales, sino también a asuntos como migración, medio ambiente y seguridad, por lo que las decisiones adoptadas en la región de Norteamérica deben ir en sintonía de los socios comerciales.

Por ello, refirió que varios especialistas y líderes en Estados Unidos exigen que México respalde con hechos la estrategia de seguridad regional emprendida por Donald Trump, como debería ser la despenalización de productos de consumo cotidiano, como los vaporizadores, pues resulta absurdo que del lado de la frontera mexicana exista una prohibición constitucional promovida por las propias autoridades que incentiva un jugoso mercado de contrabando operado por bandas criminales, y del lado estadounidense se aplican acciones para combatir a esas organizaciones delictivas.

Juan José Cirión afirmó que hasta el foro en Ginebra, Suiza, llegó la noticia de que México es el único país del mundo que prohibió los vaporizadores desde la Constitución, mientras que, en otras regiones, como Francia y Reino Unido, los dispositivos forman parte de las políticas de salud públicas para combatir el tabaquismo, en virtud de que se ha demostrado científicamente que son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales.

Alertó que la posición de México responde, en gran parte, al “colonialismo filantrópico de la Fundación Bloomberg”, en virtud de que “a las autoridades mexicanas les gusta recibir dinero del extranjero a cambio de permitir la imposición de un tipo que quiere imponer su ideología”.

