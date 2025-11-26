Analizará cantidades inmensas de datos

Presentan en Mañanera de CSP a Coatlicue, proyecto de supercomputadora pública

José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que "la nueva supercomputadora mexicana, llamada Coatlicue" supondrá una inversión de 6 mil millones de pesos y será la primera en AL

José Antonio Peña Merino realizó la explicación en la Mañanera. Foto: Captura de pantalla.
Claudia Arellano

José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), detalló, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que “la nueva supercomputadora mexicana, llamada Coatlicue” supondrá una inversión de 6 mil millones de pesos y será la primera en América Latina.

Coatlicue analizará cantidades inmensas de datos en segundos, para mejorar decisiones importantes; permitirá avanzar más rápido en temas complejos como: salud, clima, energía y movilidad, e impulsará el desarrollo tecnológico del país, además, de que se tiene previsto que la supercomputadora genere entre 80 y 100 empleos en el país.

En tanto, la Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva supercomputadora estará integrada por alrededor de 14 mil unidades de procesamiento gráfico (GPU) y contará con 375 mil computadoras que tendrán la capacidad de hacer 314 mil billones de operaciones.

El titular de la ATDT, dijo que la ubicación será elegida de manera colegiada en enero de 2026, “debido a las necesidades hídricas y energéticas que requiere este tipo de infraestructura”.

A lo largo de los años, México ha tenido otras supercomputadoras importantes, como: KanBalam: Otra supercomputadora de la UNAM (instalada en 2007). Miztli: Un clúster de supercómputo también ubicado en la DGTIC de la UNAM. Abacus: Reportada en 2018 como la computadora más poderosa de México en ese momento, ubicada en Aleph Multimedios.

Ahora la supercomputadora Coatlicue es un proyecto actual y una de las máquinas de alto rendimiento más recientes del país, se dijo este miércoles en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum dio a conocer hace unos días la creación de la “supercomputadora” que buscará modernizar ámbitos estratégicos como el SAT, la investigación climática, el desarrollo de inteligencia artificial y la producción agropecuaria.

