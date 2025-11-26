‘Queremos que nos atiendan’: productores y transportistas irrumpen en el Senado

Campesinos entraron al salón de sesiones del Senado en busca de dialogar con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Líderes de campesinos y transportistas ingresaron este miércoles al Senado de la República en un intento fallido por establecer contacto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, luego de tres días de bloqueos carreteros en más de 40 puntos del país.

El personal de Resguardo Parlamentario impidió que los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se acercaran a la funcionaria federal al término de su comparecencia.

Los manifestantes, quienes ingresaron al salón de plenos con apoyo de senadores del PAN tras una reunión privada, denunciaron la ausencia de políticas públicas para el campo y la inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras, al tiempo que advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas, las movilizaciones continuarán.

“Queremos decirle a la presidenta de la República que no somos sus enemigos, nada más queremos que nos atiendan, no estamos haciendo política, ni somos de ningún partido, solamente queremos ser escuchados” David Estévez Gamboa, presidente de ANTAC



Productores denuncian “crisis de rentabilidad” en el campo mexicano

Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo en Baja California, expresó la desesperación del sector: “El campo padece una grave crisis de rentabilidad y también una grave crisis de la falta de políticas para el desarrollo del campo en general”.

El martes, los dirigentes mantuvieron una reunión de más de 10 horas en la Secretaría de Gobernación que no arrojó acuerdos concretos. “En el momento en que tenemos que establecer acuerdos, sencillamente no se puede porque, bueno, pues el gobierno no quiere atendernos”, lamentó Gómez Carranza.

Particularmente grave fue la ausencia del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, durante las negociaciones. “Duramos más de 10 horas en secretaría de gobernación y en ningún momento el secretario de Agricultura Nacional hizo alguna pronunciación, es más, no habló. No dijo nada, absolutamente nada”, denunció uno de los líderes del movimiento.

Los productores buscan reactivar cultivos en estados como Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Baja California, pero exigen condiciones de rentabilidad que hagan viable la producción nacional; además, denunciaron amenazas de criminalización.

“Ya tenemos nosotros amenazas de hasta que nos van a meter a la cárcel, pero no estamos haciendo ningún delito, estamos solamente alzando la voz para ser escuchados” David Estévez Gamboa, presidente de ANTAC



Productores rechazan señalamientos de Sheinbaum

Los productores rechazaron las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien los acusó de tener “muchos privilegios” y de imponer precios elevados.

“No podemos imponer precios porque no tenemos esa posibilidad. Buscamos un precio rentable en todos los cultivos y estamos dispuestos a platicar y a analizar lo que nosotros estamos pidiendo”, respondió Gómez Carranza, quien aseguró que sus peticiones están respaldadas por cálculos económicos para una agricultura viable.

Los líderes manifestaron sospechar que la Presidenta “está siendo engañada y que no conoce la realidad del campo mexicano” , razón por la cual buscaban acercarse a Ariadna Montiel como intermediaria cercana a la mandataria.

Productores y transportistas mantendrán bloqueos carreteros

Con más de 40 puntos carreteros bloqueados, incluyendo aduanas fronterizas, los productores y transportistas advirtieron que las movilizaciones se mantendrán.

“Vamos a tener que insistir de cualquier forma, porque si no lo hacemos, el campo y los productores agrícolas vamos a desaparecer dentro de muy poco tiempo”, concluyó Gómez Carranza.

El movimiento insiste en que su lucha “es de todos los mexicanos” y que buscan la soberanía alimentaria del país: “No dependamos de otros países extranjeros para la alimentación”, enfatizaron al reiterar su disposición al diálogo que hasta ahora el Gobierno Federal no ha concretado.

