‘Se están obteniendo datos fundamentales’: FGR sobre situación de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Fiscalía General de la República (FGR), aclaró en torno al caso de Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario de Miss Universo, que el proceso sigue abierto y en fase de integración. “En el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales”, señaló la institución.

En un comunicado, la FGR confirmó que la indagatoria sigue en curso tras su imputación por delitos federales, luego de que diversos documentos oficiales y reportes periodísticos lo vincularan con una red internacional de tráfico de combustible, armas y narcóticos entre Guatemala y México.

Se abrió carpeta de investigación desde noviembre de 2024

Detalló que el 29 de noviembre de 2024 se inició la carpeta de investigación 928/2024 por delincuencia organizada, que incluye presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, tráfico de armas y sustracción ilegal de combustible.

También informó que hace diez días un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas involucradas en la misma red criminal, cuya identidad permanece reservada. Una de ellas ya fue cumplimentada contra una funcionaria federal, presuntamente Mari Carmen “N”, según versiones periodísticas.

Respecto al caso de Raúl Rocha Cantú, la FGR subrayó que su situación jurídica será definida únicamente cuando se cuente con pruebas plenamente ratificadas . “Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión”, indicó.

La dependencia pidió esperar el curso de las diligencias y recordó que, por tratarse de un proceso en desarrollo, sólo podrá difundir datos firmes conforme avance la judicialización del expediente.

