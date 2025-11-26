Comisión de la Defensa Nacional

Senado autoriza salida tropas de México hacia Estados Unidos

Legisladores autorizaron que 125 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas participen en dos ejercicios de capacitación en Estados Unidos, enfocados en respuesta a desastres naturales y operaciones especiales contra amenazas complejas como los ciberdelitos

Elementos de las Fuerzas Armadas en imagen de archivo.
Elementos de las Fuerzas Armadas en imagen de archivo. Foto: larazondemexico
Por:
Tania Gómez

La Comisión de la Defensa Nacional del Senado de la República aprobó este miércoles la autorización para que 125 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas participen en dos ejercicios de capacitación en Estados Unidos, enfocados en respuesta a desastres naturales y operaciones especiales contra amenazas complejas como los ciberdelitos.

Con nueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se dio luz verde a dos dictámenes que permiten a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizar la salida de tropas nacionales. 

El primero contempla el despliegue de 85 elementos a Fort Worth, Texas, del 6 al 14 de diciembre de 2025, para participar en el ejercicio binacional Fuerzas Amigas 2025. El segundo autoriza la salida de 40 efectivos de operaciones especiales a Camp Shelby, Mississippi, para el evento SOF 28.

Durante la sesión, los senadores destacaron la importancia de estos entrenamientos en un contexto donde México es uno de los países más vulnerables a desastres naturales. 

El ejercicio Fuerzas Amigas 2025 se concentrará en fortalecer la capacidad de respuesta ante huracanes, lluvias extremas, deslaves e inundaciones, fenómenos que recientemente afectaron estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo.

La capacitación en operaciones especiales incluirá “formación especializada y simulación de escenarios complejos que se traducen en mejores herramientas para proteger a la población civil y salvaguardar los derechos humanos”, según quedó asentado en la sesión.

Respecto al segundo dictamen, los senadores enfatizaron la necesidad de fortalecer las capacidades operativas frente a nuevas amenazas. Citaron datos de la Encuesta de Victimización del INEGI que estiman que cerca de 21 millones de personas fueron víctimas de al menos un delito en el país.

Particularmente preocupante resulta el incremento de ciberataques: “De 2022 a 2024 el número de intentos de ciberataques pasó de 187 millones a 324 millones. Es decir, en tan solo 2 años crecieron las agresiones digitales en más de 730 por ciento, colocando a nuestro país en primer lugar en América Latina”, advirtió un legislador durante su intervención.

