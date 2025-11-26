Temblor HOY 26 de noviembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 26 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 17:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 35 km al suroeste de Tapachula, Chiapas aproximadamente a las 09:21 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 35 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 26/11/25 09:21:20 Lat 14.72 Lon -92.52 Pf 99 km pic.twitter.com/Yoxb8ylTFt — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.3 grados a 136 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 06:36 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 136 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 26/11/25 06:36:35 Lat 14.38 Lon -93.54 Pf 37 km pic.twitter.com/LBsI5Fl6mv — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

Sismo intensidad 4.1 grados a 152 km al suroeste de Huixtla, Chiapas a las 04:45 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 152 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 26/11/25 04:45:48 Lat 14.17 Lon -93.46 Pf 11 km pic.twitter.com/mX7JRWIrTZ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

Sismo intensidad 4.5 grados a 157 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 04:32 horas

SISMO Magnitud 4.5 Loc 157 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 26/11/25 04:32:03 Lat 14.18 Lon -93.56 Pf 6 km pic.twitter.com/AKn1Q2o2iV — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

Sismo intensidad 4.4 grados a 35 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 03:17 horas

SISMO Magnitud 4.4 Loc 35 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 26/11/25 03:17:41 Lat 15.14 Lon -93.01 Pf 87 km pic.twitter.com/gjtzkBpTPx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

Sismo intensidad 4.4 grados a 340 km al suroeste de La Mira, Michoacán a las 01:55 horas

SISMO Magnitud 4.4 Loc 340 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH 26/11/25 01:55:25 Lat 15.49 Lon -104.13 Pf 15 km pic.twitter.com/6uA8nwnptw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

En temporada de #FrentesFríos, también prepara y ten a la mano tu #MochilaDeEmergencia 🎒 con artículos esenciales.



Recuerda:

✅Colócala en un lugar visible y de fácil acceso. pic.twitter.com/gHwUtoKBBC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 24, 2025

