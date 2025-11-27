Comisión de Hacienda y Crédito Público va por evitar ‘parálisis y congeladora legislativa’

La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aseguró que va por evitar “parálisis legislativa y práctica de la ‘congeladora’ legislativa”.

Para ello se dijo en la comisión “se propone establecer un procedimiento que permita la discusión, revisión y dictaminación de las iniciativas que le ha turnada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que hasta ahora son 126 iniciativas”.

Carol Antonio Altamirano, presidente la Comisión de Hacienda y Crédito Público, declaró que el objetivo es evitar la parálisis legislativa y la práctica de la “congeladora” legislativa.

TE RECOMENDAMOS: Padres de los 43 vuelven a Palacio Arriban padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Otro de los acuerdos es la conformación de grupos de trabajo el cual tiene el objetivo de constituir grupos de trabajo de manera equilibrada y plural para analizar temas de importancia económica y para las finanzas públicas.

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

Estos grupos de trabajo tienen la finalidad de debatir de manera abierta y si se logran encontrar puntos de consenso avanzar hacia alternativas que puedan dar entrada a reformas legales o bien el impulso de políticas públicas.

El diputado Carol Antonio declaró que “la intención es instalar estos grupos de trabajo antes de que termine el año y que de una vez inicien actividades con el objetivo de mandar un mensaje a la sociedad de que a pesar de que la Cámara entrara en receso, en la Comisión se va seguirá trabajando para construir acuerdos a favor del país.”

Los grupos de trabajo son los siguientes:

Temática

Mejoras al código fiscal de la federación

Régimen fiscal en zonas fronterizas y polos de desarrollo

Los retos del acceso de las MIPYMES al financiamiento productivo, público y privado.

Tratamiento fiscal a las bebidas alcohólicas

Buró de crédito

Propuestas en beneficio de las finanzas públicas subnacionales

Usuarios de las instituciones de seguros y fianzas

Finalmente informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano que “la instalación de estos grupos de trabajo va a distinguir y resaltará la conducta de dialogo y respeto que ha prevalecido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda.”

Lo anterior es con el objetivo de demostrar “que existe productividad y capacidad de construir acuerdos. El compromiso de la Presidencia es apoyar en el dialogo y de ser necesario en las consultas técnicas con la Secretaría de Hacienda para que los proyectos puedan tener viabilidad”.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT