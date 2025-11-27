Destaca Marina adiestramiento a FGJ de Michoacán

Personal de la Fiscalía de Michoacán y de la Marina.

Impartido a 25 elementos de la Policía de Investigación

Con la finalidad de elevar las capacidades estratégicas y tácticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJ), se llevó a cabo la clausura del “Adiestramiento Táctico Policial”, impartido a 25 elementos de la Policía de Investigación en las instalaciones de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México.

Este programa de instrucción, desarrollado del 27 de octubre al 21 de noviembre, tuvo una duración total de 204 horas, de las cuales 37 fueron teóricas y 167 prácticas. El curso fue diseñado e impartido por instructores altamente especializados de la Secretaría de Marina, adaptando sus técnicas y procedimientos a las necesidades de operación en campo de la FGJ Michoacán.

La dependiendo detalló que, capacitación permitirá que las y los agentes cuenten con herramientas avanzadas para operar con mayor eficacia en entornos urbanos complejos, tomar decisiones acertadas bajo presión y, en consecuencia, fortalecer el servicio de seguridad y justicia a la ciudadanía.

Mediante con comunicado de prensa la dependencia detalló que durante casi un mes, el personal policial se sometió a un riguroso entrenamiento que incluyó materias como:

Acondicionamiento físico

Medicina táctica

Planeamiento y operaciones tácticas

Combate cercano y operaciones urbanas

Brecheo mecánico y balístico

Patrullaje y operaciones en convoy

Desarrollo de misiones

Técnicas de soga rápida y rappel

Ceremonia de clausura

El acto protocolario contó con la presencia de mandos navales y coordinadores de la FGJ, entre los que se encontraron:

El Comandante de la Unidad Naval de Operaciones Especiales

El Inspector de la UNOPES

El Coordinador de la Policía de Investigación de la FGJ Michoacán

El Coordinador de Capacitación y Adiestramiento

El Comandante del Grupo Logístico

El Director del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México

El Comandante de los Batallones de Comandos Anfibios

Durante la ceremonia, el Comandante de la Unidad Naval de Operaciones Especiales realizó la clausura formal, donde reconoció el esfuerzo, la dedicación y la disciplina del personal graduado. Exhortó a los elementos a mantener siempre el compromiso con la seguridad pública y el servicio a la población.

