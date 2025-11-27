Gabriela Cuevas ofrece reporte a 196 días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, informó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por primera vez la FIFA y los estadios organizaron un comité por cada ciudad sede, estableciendo una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno.

Para el cotejo mundialista faltan 196 días, se precisó esta mañana en Palacio Nacional.

Gabriela Cuevas destacó que las inversiones en los tres estadios buscan cumplir con los más altos estándares en conectividad, sustentabilidad y accesibilidad.

Gabriela Cuevas. ı Foto: Captura de pantalla.

En materia de seguridad, Gabriela Cuevas reveló que las dependencias federales trabajan con los gobiernos locales y la FIFA desde hace tres años en un plan unificado que incluye la homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración, con perspectiva de género y protección integral para menores de edad.

Gabriela Cuevas detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes convocó mesas de trabajo regionales para revisar obras previas al Mundial, incluyendo mejoras en cada uno de los accesos a las tres ciudades sede. Entre los proyectos destacan el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la remodelación del AICM y mesas de coordinación con grupos aeroportuarios y carreteras principales.

Esta mañana, el Gobierno federal y las autoridades de las tres ciudades sede en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— aceleraron los preparativos para recibir 13 partidos del torneo más grande de la historia, incluidos cuatro encuentros de repechaje que se disputarán en apenas cuatro meses.

