¿Hasta cuando termina el periodo de Gertz Manero? Esto se sabe

Alejandro Gertz Manero actualmente es el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y esta mañana se comenzó a especular sobre su posible renuncia a su cargo.

El Senado de la República convocó a una sesión este jueves 27 de noviembre a las 10:00 horas para poder tener una discusión durante la sesión extraordinaria.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia de prensa matutina que está analizando un documento que recibió por parte del Senado, el cual prefiere analizar con abogados y seguridad jurídica antes de emitir mayor información.

Asimismo, calificó el desempeño del titular de la FGR como un buen trabajo, y apuntó que se requiere más coodinación por parte de las fiscalías estatales y la FGR para tratar temas importantes.

Alejandro Gertz Manero en la conferencia de prensa matutina ı Foto: Captura de pantalla

¿Hasta cuando termina el periodo de Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero ha tenido distintos cargos públicos, pues fue secretario de Seguridad Pública de 1998 al 2000 del entonces Distrito Federal, además también fue secretario de Seguridad Pública del 2000 al 2004 y diputado federal del 2009 al 2012.

El actual cargo de Gertz Manero fue tomado desde 2019, luego de que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador lo nominara para tomar dicho cargo para que este pudiera garantizar la protección de las víctimas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Alejandro Gertz Manero y el expresidente, AMLO ı Foto: Especial

El periodo de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República fue designado en 2019 para tener una duración de nueve años, debido a esto, su cargo debería terminar en 2028.

Cuando la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo tomó el cargo ya existían especulaciones sobre una posible renuncia de Gertz Manero a su cargo, e incluso señalaban a Ernestina Godoy y a Arturo Zaldívar como posibles sucesores.

De acuerdo con algunas declaraciones por parte de miembros del Senado, hasta el momento no conocen información precisa sobre la intención de Alejandro Gertz Manero para dejar su cargo.

Alejandro Gertz Manero y la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Especial

El artículo 102 fracción IV de la Constitución establece que el Fiscal General puede ser removido de su cargo por el Ejecutivo Federal por las causas graves que se encuentren establecidad en la ley.

Asimismo, esta fracción apunta que la remosión del cargo puede ser rechazada mediante la votación de los miembros que se encuentren presentes en el Senado durante la discusión y en un plazo de diez días hábiles

Además, establece que el Fiscal General puede ser restituido a sus funciones en caso de que exista objeción por parte de la mayoría, y en caso de que sí sea destituído del cargo, se tendrá que someter a votación a las personas que podrían ser titular de la FGR.

Los Senadores tendrán un perioro de 20 días para poder integrar una lista que contenga al menos 10 candidatos para tomar este cargo, y esta lista debe ser aprobada por al menos dos terceras partes del Senado para enviarlaa al Ejecutivo Federal.