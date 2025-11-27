Renueva Lotenal su teatro con homenaje a Mario Molina

Olivia Salomón (c), ayer con los integrantes del grupo musical Legado de Grandeza en la renovación del teatro de la Lotería Nacional.

El teatro de la Lotería Nacional (Lotenal), un espacio cultural que desde los años 70 ha albergado innumerables obras, se renueva como la sede de los sorteos tradicionales con la visión de ser un recinto en territorio cercano a la gente. En esta nueva etapa, dedicó el sorteo mayor número 3994 a conmemorar el 30 aniversario del Premio Nobel de Química del doctor Mario Molina y el centenario de la enseñanza de la ingeniería química en México, para reconocer una disciplina fundamental para el desarrollo tecnológico y la innovación científica del país.

El Dato: en este sorteo participaron los competidores de México Canta y el grupo Legado de Grandeza, quienes rindieron un homenaje a Juan Gabriel al entonar sus canciones.

Este emblemático sitio de la Lotería Nacional también fue escenario para que Legado de Grandeza, acompañado de los ganadores de México Canta, rindieran un homenaje a Juan Gabriel, entonando sus más grandes éxitos. Previo al sorteo, se dio paso a un episodio más de este proyecto que surgió como iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que, a través de la Secretaría de Cultura, promueve una nueva narrativa en la música nacional, por la paz y contra las adicciones.

La directora general de la Lotenal, Olivia Salomón, dijo que celebrar la apertura de este teatro es atender la máxima de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a “menos escritorio y más territorio”; quien desde su Gobierno promueve la construcción de instituciones abiertas, humanas y profundamente comprometidas con la gente, por eso, enfatizó, que este espacio simbólico será la nueva sede de los sorteos tradicionales para que vuelvan a ser del pueblo, donde todas y todos son bienvenidos.

21 millones de pesos del premio mayor corresponde al billete No. 17265

En este sentido, Olivia Salomón expresó que el recinto no es sólo un teatro sino una casa del pueblo, que da lugar a la transparencia y confianza. “Este teatro es suyo, es de todas y todos, y hoy vuelve a la vida para que sea disfrutado por la gente que ama esta gran institución”.

Al señalar que el recinto abre sus puertas con la música y la emoción de México Canta, Olivia Salomón recordó que la iniciativa de la Presidenta es impulsar la música mexicana con valores y proyectar la identidad de México en el mundo con una nueva visión. Al mismo tiempo, agradeció a la Secretaría de Cultura y a Pepe Serrano, fundador de Legado de Grandeza, por crear el plan por la paz y contra las adicciones.

En este marco, la directora resaltó que es motivo de orgullo nacional celebrar con el sorteo mayor número 3994, la conmemoración del Centenario de la Facultad de Química de la UNAM, así como el 30 aniversario del Premio Nobel al Dr. Mario Molina, un mexicano que cambió la historia de la ciencia y un homenaje que coincide con la visión de la Presidenta de apostar por la ciencia, la tecnología y el talento como motores del desarrollo nacional.

Por su parte, el director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Amador, expresó que para la comunidad de esa institución “es muy importante recibir este honor por parte de la Lotería Nacional, porque nos da una visión y permite que el pueblo mexicano nos vea, sepa de nuestra existencia y sepa de algunas de las cosas que podemos hacer”.

Apuntó que se están celebrando 100 años de que fue fundada la facultad, la carrera de ingeniero químico y destacó que ellos han sido responsables a lo largo de este tiempo de grandes logros para el país. En el mismo sentido, dijo que se están celebrando 30 años de uno de los acontecimientos en los que más se han destacado, la conmemoración del único Premio Nobel en Ciencias que tiene el país, el del Dr. Mario Molina.

El académico dijo que “la Facultad va a saber cambiar de acuerdo con los tiempos y va a atender las cosas importantes actuales”.