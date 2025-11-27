SCJN respalda cosa juzgada tras críticas de Sheinbaum; ‘nunca ha estado en duda su garantía’, dice

Para este Máximo Tribunal, la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía”, afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de un mecanismo que reabra asuntos que ya cuentan con sentencia firme.

En un comunicado, aseguró que dicho principio sustenta el derecho a la seguridad jurídica, pues garantiza que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo e inmutable.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre la cosa juzgada, al afirmar que “lo que ya fue juzgado, fue juzgado”.

Además, la SCJN indicó que en la Ciudad de México existe la acción de nulidad de juicio concluido, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción.

“La figura no atenta contra la cosa juzgada y está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones procesales del país, con el objetivo de proteger los derechos de las personas, que han sido afectados por una sentencia que se sustenta en pruebas falsas, mecanismos ilegales o actos jurídicos simulados”, explicó la SCJN.

El caso que dio origen al debate fue el amparo directo en revisión 6585/2023 cuyo proyecto de resolución establecía la improcedencia de una acción de nulidad de juicio concluido, regulada en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicado porque el Código de Comercio no contempla este tipo de procesos.

En el caso, se estudiará si es procedente la nulidad de juicio concluido en materia mercantil, concluyó la SCJN en un comunicado.

La Suprema Corte reafirma su compromiso con el respeto absoluto a la cosa juzgada, ya que forma parte esencial de la certeza en nuestro país.



Consulta el comunicado: ➡️ https://t.co/U7bAz6Imlp pic.twitter.com/PfRKDGqEji — Suprema Corte (@SCJN) November 27, 2025

La polémica comenzó cuando Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzo, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías y el presidente Hugo Aguilar Ortiz se pronunciaron a favor de anular juicios concluidos.

Sin embargo, ministras como Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos defendieron el principio de cosa juzgada durante la sesión del Pleno, al ser de “imposible impugnación”.

