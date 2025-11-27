Se consolidan los programas del Bienestar: Montiel

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, en México la política de bienestar se consolida como el corazón de la Cuarta Transformación (4T), lo que ha dado como resultado que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza, se redujo la desigualdad y a la fecha, 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar con inversión social de 850 mil millones de pesos.

“La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 por ciento, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar”, añadió.

El Tip: Los recursos para los programas de Bienestar están garantizados porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana, afirmó Montiel en su comparecencia.

La funcionaria sostuvo que la histórica reducción de la pobreza, es fruto de una fórmula exitosa: la política de bienestar, que combina el sistema de protección social, la mejora salarial histórica y la inversión pública que genera empleos dignos.

Ante senadores de los diferentes grupos parlamentarios, Montiel Reyes abundó que los Programas de Bienestar tienen garantizados los recursos porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana, lo que permite invertir en el pueblo y esa seguirá siendo la máxima prioridad del Gobierno de México para avanzar con la fuerza del pueblo en la construcción de justicia y bienestar para las futuras generaciones.

Desde 2019, la inversión acumulada supera la inversión social de 4.5 billones de pesos. En el segundo piso de la 4T, destacó, se consolida esta nueva forma de gobierno, al ampliar los derechos. Es tiempo de mujeres, por ello, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se creó la Pensión Mujeres Bienestar que reconoce el esfuerzo de las mexicanas; hoy con una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, tres millones de mujeres de 60 a 64 años reciben este apoyo de 3 mil pesos bimestrales.